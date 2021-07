Srdce zlyháva tisíckam Slovákov. Vy nemáte TIETO príznaky?

Srdcové zlyhávanie je častejším dôvodom prijatia do nemocnice ako srdcový infarkt či všetky nádorové ochorenia spolu. Srdce pri tomto probléme nedokáže dodať do tela dostatok kyslíka, alebo tak robí so zvýšenou námahou. Často k tomu dochádza v dôsledku prekonania infarktu myokardu alebo zápalu srdcového svalu. Ďalšími príčinami sú vysoký tlak krvi, cukrovka, obezita a fibrilácia predsiení. Na Slovensku postihuje srdcové zlyhávanie 2 až 3% populácie, čo je 100- až 150-tisíc ľudí.

Sledujte príznaky, nehrozí i vám?

„Medzi najtypickejšie príznaky patrí dýchavičnosť, najmä v ležiacej polohe. Záchvaty dýchavičnosti sa typicky objavujú najmä v noci počas spánku, teda nezávisle na fyzickej námahe. Ak sa u vás objaví nočná dýchavičnosť, je to jednoznačný dôvod na návštevu lekára. Ďalej je to znížená tolerancia fyzickej námahy, ak ste nútení spomaliť tempo, častejšie oddychovať, aby ste zmiernili dýchavičnosť vyvolanú námahou. K príznakom patrí aj únava a opuchy členkov,“ približuje MUDr. Roman Margóczy, primár Oddelenia všeobecnej kardiológie Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chrôb v Banskej Bystrici. Varuje, že ak tieto príznaky bagatelizujete a nejdete k lekárovi, diagnóza sa stanoví zbytočne neskoro.

Ľudia s neodhaleným srdcovým zlyhávaním často zomrú náhle, v dôsledku závažnej poruchy srdcového rytmu.

Ohrození sú aj mladší

V súvislosti so srdcovým zlyhávaním sa hovorí sa o tichej epidémii. Vo vekovej skupine nad 70 rokov má diagnózu 10 až 20 % ľudí. Okrem veku je príčinou výrazný nárast ochorení, ktoré vedú k srdcovému zlyhávaniu, a to aj u mladších ľudí. „Znie to iste veľmi kruto, ale srdcové zlyhávanie je smrteľné, nevyliečiteľné ochorenie,“ konštatuje kardiológ. „Len polovica pacientov prežije päť rokov od stanovenia diagnózy. Pacienti zomierajú v dôsledku postupne sa zhoršujúcej funkcie srdca spoločne s ostatnými orgánmi.“

Prevencia je naj, liečba je obmedzená

Genetickú predispozíciu ani starnutie síce oklamať nemôžete, zlepšiť ale môžete svoj životný štýl - stravovanie, fyzickú aktivitu, striedmu konzumáciu alkoholu, vynechanie fajčenia, stráženie si hmotnosti. Dôležité tiež je, aby ste chodili na pravidelné preventívne prehliadky, a ak trpíte vysokým krvným tlakom, cukrovkou či ďalšími ochoreniami, ktoré sú príčinou srdcového zlyhávania, musíte si ich dôsledne liečiť. Tak minimálne oddialite nástup, no možno i úplne predídete rozvoju chronického srdcového zlyhávania.

Liečba samotného srdcového zlyhávania je pomerne obmedzená, ide najmä o lieky na srdcovo-cievne ochorenia, implantovaný kardiostimulátor či defibrilátor alebo transplantácia srdca.

4 stupne chronického srdcového zlyhávania

Bežná aktivita nevyvolá dýchavičnosť ani únavu - pacienti so srdcovou chorobou bez obmedzenia fyzickej aktivity. Ľahká fyzická aktivita nespôsobuje dýchavicu a únavu - pacienti so srdcovou chorobou a ľahkým obmedzením fyzickej aktivity, bez príznakov v pokoji, bez dýchavice vyjdú viac ako jedno poschodie. Ľahká fyzická aktivita vyvolá dýchavičnosť alebo únavu - pacienti so srdcovou chorobou so značným obmedzením fyzickej aktivity, pacienti vyjdú bez dýchavice najviac jedno poschodie. Symptómy srdcového zlyhávania môžu byť zjavné už v pokoji - pacienti so srdcovou chorobou a neschopnosťou vykonávať akúkoľvek fyzickú činnosť bez ťažkostí, dýchavica sa objaví aj pri minimálnej aktivite, napríklad osobnej hygiene.

Zdravá rada

Liečba srdcového zlyhávania spočíva hlavne v režimových a diétnych opatreniach - nesoliť, schudnúť, vyhýbať sa alkoholu, chodiť prechádzky. Samozrejmé je užívanie liekov na vaše iné zdravotné problémy.

2 typy srdcového zlyhávania

chronické - relatívne stabilný stav, kedy ste do určitej miery limitovaní, ale na situáciu ste pomerne dobre adaptovaní

akútne - relatívne stabilný stav vám prerušujú epizódy akútneho zhoršenia, ktoré si často vyžadujú aj hospitalizáciu

Varovné príznaky srdcového zlyhávania