Srdce zdravé ako tí, čo furt cvičia? Cez víkend spravte TOTO

Cvičenie má pre náš organizmus skutočne kľúčový prínos. Znižuje napríklad riziko srdcovo-cievnych ochorení, znižuje riziko cukrovky 2. typu a metabolického syndrómu. Tí, ktorí nemajú čas sa pravidelne cez týždeň hýbať, je tu dobrá správa. Nová štúdia prináša pre nich nádej. Ale nečakajte, že to bude zadarmo.

Nová štúdia, publikovaná v JAMA, porovnala výsledky aktívnych ľudí, ktorí sa venujú strednej až intenzívnej fyzickej aktivite počas celého týždňa s tými, ktorí ju sústreďujú len na 1 až 2 dni v týždni.

Víkend vs. Týždeň

Zdroj: Shutterstock

Výskumníci chceli vedieť, aké je rozdiel medzi zdravotnými prínosmi oboch kľúčových skupín. Oslovili 90 tisíc ľudí, z toho 42% patrilo do skupiny víkendových „bojovníkov“, 24% účastníkov cvičilo pravidelne po celý týždeň a 33.7% zaradili do skupiny neaktívnych účastníkov, pretože ich úroveň fyzickej námahy nedosiahla požadované hodnoty 150 minút cvičenia týždenne. To znamená, že aj tí, čo cvičili len cez víkend, museli "odmakať" svojich 2 a pol hodiny fyzickej aktivity. Do úvahy výskumníci vzali faktory ako sú vek, úroveň vzdelania a užívanie tabaku.

Výsledky boli zaujímavé. Skupina, čo cvičila len cez víkendy, ale aj skupina, čo cvičila po celý týždeň v pravidelných intervaloch, mali podobné výsledky, ktoré sa spájajú s nižším rizikom kardiovaskulárnych chorôb.

Autor štúdie Dr. Shaan Khurshid z Demoulasovho centra pre srdcové arytmie v Massachusettskej všeobecnej nemocnici pre Medical News Today uviedol: „Víkendový typ aktivity bojovníka aj rovnomernejší typ aktivity boli spojené s podobným znížením rizika srdcového infarktu, srdcového zlyhania, fibrilácie predsiení a mŕtvice v porovnaní s neaktívnymi jedincami.“

