Spúšťač Alzheimera? Vedci vinia túto látku, býva v obľúbenom jedle

Tmavé kruhy sa objavia pod očami u každého dieťaťa a neznamená to hneď, že ide o vážny problém. Najčastejšou príčinou je príliš veľké množstvo pigmentu v oblasti očí. Pigment presvitá cez kožu pod očami, pretože je taká tenká. Pretrvávajúce tmavé kruhy u detí upozorňujú niekedy na málokrvnosť. Pri nedostatku železa a dehydratácii sú kruhy pod očami takmer čierne. Ďalej môžu byť príznakom nedostatku vitamínov, a to najmä B12, E, K, A a D. Môžu byť dedičné. A to napriek tomu, že dieťa má dostatok spánku a pestrú stravu. Ďalšie príčiny tmavých kruhov pod očami u detí môžu byť spôsobené určitými alergickými ochoreniami. Odporúčame dieťa vyšetriť u svojho všeobecného lekára pre deti. Ten vykoná komplexné vyšetrenie, vrátane krvných testov. Budete tak mať úplnú istotu, že je všetko v poriadku.