Po smrti sa ľudské telo ešte rok hýbe, tvrdia vedci

Rigor mortis, čiže posmrtné stuhnutie, je jedným z biologických príznakov smrti. Zmizne, keď sa začne rozklad tela. Vedci však dnes vravia, že telo sa môže pohybovať aj viac ako rok po smrti!

K objavu došlo na jednej „farme mŕtvych“, ktorá sa nachádza na okraji Sydney v Austrálii. Ide výskumné zariadenia, ktoré umožňujú vedcom študovať ľudské mŕtvoly pre účely súdnej medicíny.

Alyson Wilsonová, absolventka kriminológie, 17 mesiacov fotografovala pohyby jednej zo 70 tam uložených mŕtvol. Jej cieľom bolo vylepšiť systém používaný na odhad času smrti pomocou kamier, takzvaný časozber. Wilsonová zistila, že telá skutočne neodpočívajú v pokoji. Naopak, pokračujú v pohybe ešte viac ako rok po smrti!

Pomôcka pre kriminalistov

Vedci sa domnievajú, že pozorované pohyby tela súvisia s rozkladom. Telo mumifikuje a väzy vysychajú. Nehovoriac o možnej "pomoci" od hmyzu alebo plynov, ktoré sú stále uväznený v tele. Takto sa môžu ruky, spočiatku uložené pozdĺž tela, posunúť do strán. A potom, prečo nie, sa vrátia do pôvodnej pozície.

Alyson Wilsonová dúfa, že jej práca môže pomôcť odhadnúť presnejšie čas smrti. Mohlo by to znížiť počet nezvestných osôb, ktoré sa musia spájať s neidentifikovanými telami. Pochopenie toho, ako môže rozklad ovplyvniť polohu tela, by tiež mohlo pomôcť znížiť počet chýb alebo nesprávnych interpretácií miesta činu.

