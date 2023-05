Smrteľnú diagnózu jej zistili náhodou: Zuzku najskôr trápili len opuchy

Tipovali by ste jej vari o desať rokov menej. Málokomu napadne, že táto výborne vyzerajúca žena už piaty rok bojuje so smrteľným ochorením. „Najťažšie bolo oznámiť to mame a hlavne dcére, ktorá sa čerstvo vydala. Po prvotnom šoku som všetkých poprosila, aby si nezamieňali súcit s ľútosťou, že o tú naozaj nestojím. A budem sama potrebovať veľa síl, aby som zvládla liečbu,“ hovorí Zuzana Gajdošíková (52) z Bardejova o začiatkoch s mnohopočetným myelómom, druhom onkologického ochorenia krvi.

„Dodnes nezabudnem na rok 2018, ktorý od základov zmenil môj život. Začiatkom marca som bola na zahraničnej dovolenke a po návrate udalosti nabrali veľmi rýchly spád. Výsledky z krvných odberov boli také zlé, že som musela okamžite absolvovať odber tkaniva kostnej drene. Dozvedela som sa, že ochorenie mám v treťom štádiu a musia mi bezodkladne nasadiť chemoterapeutickú liečbu. V novembri toho roku som už musela podstúpiť transplantáciu krvotvorných buniek.“

Spomenula si

To sa udialo až tri roky po tom, čo si prvýkrát uvedomila, že sa s ňou čosi deje. „U mňa sa to začalo bolesťami chrbta, hlavne v krížovej oblasti, no nevenovala som tomu pozornosť, pretože som veľa šoférovala. A vlastne, koho dnes nebolí chrbát! Každý mesiac som bývala chorá, no riešila som to zvýšeným prísunom vitamínov a liekmi na zníženie teploty a analgetikami.

Neskôr sa k tomu pridružili alergické prejavy – rôzne opuchy, začervenania pokožky, a tak som začala chodiť na rozličné vyšetrenia. No lekári stále nevedeli určiť, čo mi vlastne je. Až náhodou si na mňa spomenula jedna lekárka, ktorá bola na konferencii, kde sa venovali mnohopočetnému myelómu. Urobila mi krvné odbery na protilátky a hneď ma poslala k pani doktorke Zdenke Štefánikovej, ktorá je odborníčka na túto diagnózu. Vtedy som si uvedomila, že to začína byť vážne,“ ozrejmuje Zuzka moment, keď sa začala naozaj znepokojovať.