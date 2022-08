Proti kovidu možno postačí bežný nápoj: Pijete ho každé ráno aj vy?

Možno je to práve slovenský objav, na ktorý v boji proti novému koronavírusu čakal celý svet. Naši vedci z Ústavu molekulárnej biológie SAV v spolupráci s Medical University of Vienna pod vedením Vladimíra Leksu zverejnil výsledky svojej najnovšej štúdie v prestížnom časopsie Frontiers in Immunology.

Nádejný mliečny proteín

Výskum vedcov potvrdil, že glykoproteín z ľudského mlieka – laktoferín, jeho bioaktívny produkt laktofericín, ako aj syntetický peptid odvodený od laktofericínu blokujú infekciu SARS-CoV-2 v bunkových kultúrach. Prírodné a syntetické peptidy odvodené od laktoferínu tak podľa tejto štúdie môžu slúžiť na podporu prevencie a liečby COVID-19.

„Laktoferín sa po trávení štiepi pepsínom v žalúdku, čím vzniká bioaktívny prírodný peptid laktofericín. Ako antimikrobiálna látka môže byť ešte účinnejší ako laktoferín,“ objasňuje mechanizmus blokády Vladimír Leksa v tlačovej správe ústavu. Laktoferín je glykoproteín s množstvom antimikrobiálnych aktivít, ktorý sa nachádza najmä v materskom mlieku a často sa využíva ako prostriedok na posilnenie imunity.

„V štúdii sme dokázali, že laktofericín znižuje proteolytickú (štiepiacu bielkoviny) aktivitu ľudského enzýmu TMPRSS2 prítomného v pľúcnych bunkách, kde nezámerne uľahčuje vstup koronavírusu do buniek,“ opisuje vedec, že týmto spôsobom sa bráni ďalšiemu infikovaniu buniek.

