Po 20 rokoch prichádza zmena. Títo pacienti si poriadne uľavia

Ako informuje Slovenská gastroenterologická spoločnosť, po dvadsiatich rokoch dochádza k zásadnej zmene v liečbe pacientov s týmto ochorením. Pacienti odkázaní na celoživotnú liečbu si už liečivo môžu podať aj sami.

Doteraz im liečba bola aplikovaná v gastroenterologických ambulanciách. Aj naďalej však musia podstupovať pravidelné kontroly súčasťou ktorých je kolonoskopia. Tú dnes vedia lekári realizovať v tzv. analgosedácii bezbolestne. Slovensko je však jedna z mála európskych krajín, kde tento výkon nie je zdravotnými poisťovňami hradený.

„Nové spôsoby liečby zásadne menia životy pacientov. V posledných rokoch prichádzajú do praxe predovšetkým lieky v novej forme subkutánneho podkožného podávania. Pacient si tak vie liečivo podať aj sám pomocou aplikačného pera,“ spresnil gastroenterológ a predseda Pracovnej skupiny pre IBD MUDr. Martin Huorka, PhD.

Nové lieky v pohodlí domova

Táto forma aplikácie výrazne uľahčuje život pacientom s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou, a to najmä preto, že si liek môžu aplikovať aj v pohodlí domova bez nutnosti dochádzania do zdravotníckych zariadení.

„Niektoré podkožne podávané lieky sú navyše vylepšením oproti osvedčeným vnútrožilovým formám toho istého lieku. Sú účinnejšie a lepšie tolerované a prinášajú tak koncept vylepšených biologík – tzv. BIOBETTERS do reálnej klinickej praxe. Tento rok sa takisto konečne dostanú do praxe úplne nové lieky vo forme tabletiek, ktoré kombinujú účinnosť biologických liekov a komfort podávania tabletiek. Pacienti tak získajú nové, veľmi presne účinkujúce a moderné lieky, vďaka ktorým sa drží ochorenie pod kontrolou a už nemusia často dochádzať za liečbou do centier,“ dodal prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD