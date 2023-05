Slovenskí doktori dokážu pomôcť. Pacient musí urobiť jednu základnú vec

Naozaj to nie je ako kedysi, svet sa zmenil a chtiac nechtiac, musíme tomu prispôsobiť aj naše potreby a povinnosti. Na jednej strane blaho, veľký výber priemyselne spracovaných potravín, motorizácia, čoraz viac roboty, domácnosť a na druhej strane nedostatok času venovať sa vlastnému telu a zdraviu, si pýtajú svoju daň vo forme ochorení v čoraz mladšom veku.

Mnohé z ochorení, ktoré najviac trápia slovenskú populáciu sú však preventabilné. Sú odvrátiteľné, včas odhaliteľné a zvyšovanie povedomia o nich značne prispieva k lepšej kvalite našich životov.

Týždeň prevencie, týždeň ochorení

V rámci Týždňa prevencie sa vybraní slovenskí doktori odhodlali pripraviť prezentáciu, v ktorej na každý jeden deň pripadla jedna medicínska oblasť, v rámci ktorej je možné prevenciou odhaliť ochorenia v skorom štádiu a pracovať na ich správnom liečení a vyliečení.

Každá oblasť dostala „svoj deň“ a svojho odborného garanta v osobe významného lekára z danej špecializácie. Viac podrobných informácií sa nachádza na internetových stránkach tyzdenprevencie.sk a kapitolyozdravi.sk. Je na každom z nás, ako sa postavíme k vlastnému zdraviu.

„Mnohí z nás bojujú s nepravdivými informáciami, s ktorými prichádzajú pacienti do ordinácií. Neraz sa dožadujú liekov, vyšetrení alebo už prídu s diagnózou, ktorú si určia podľa Google,“ uviedla hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo, MUDr. Adriana Šimková. Tento fenomén doby potvrdzujú aj ostatní špecialisti.

Okrem toho pani doktorka Adriana Šimková odkázala pacientom, že „prísť na prevenciu včas sa naozaj oplatí, čím skôr, tým lepšie, pretože môže zachrániť život.“Zdôraznila, že to má veľké ALE. Pacient skutočne musí prísť za tým doktorom do ambulancie, bez toho to nejde. „Prím hrajú kardiovaskulárne choroby, keďže Slovensko je štatisticky naozaj v najhorších číslach, čo sa týka kardiovaskulárnych chorôb. A je niekedy tragédia a to hovorím aj o diabete, že máme všetky možnosti, veľmi dobrú diagnostiku a liečbu a niekde je chyba, prečo máme také zlé štatistiky. Je to v nás, je to v pacientoch, je to v našom prístupe,“ dodala doktorka Adriana Šimková s tým, že všeobecný lekár dokáže odhaliť metabolické, onkologické aj hematologické choroby a čo je dôležité, aj osteoporózu.

Od marca 2023 môže všeobecný lekár môže odosielať pacienta aj na denzitometrické vyšetrenie. „Všeobecný lekár môže spraviť pre pacienta veľmi veľa, ale dôležité je, aby pacient prišiel do ambulancie,“ dodala Šimková a podotkla, že všeobecný lekár môže niekedy dať spraviť viac vyšetrení ako špecialista, a to napríklad vyšetrenie stolice na okultné krvácanie, ktoré sa robí v rámci preventívnej prehliadky a je plne hradené poisťovňou od 40 roku života.