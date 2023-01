Zachráňte si pečeň a vyliečte cukrovku. Stačí prestať s týmto denným návykom

U mužov dochádza vplyvom hormonálnej nerovnováhy po päťdesiatom roku života k zmenšeniu objemu svalovej hmoty, ktorá je hlavným spomaľovačom prijatej energie. Aj znížená funkcia štítnej žľazy či užívanie liekov na astmu môžu spôsobiť náhly prírastok hmotnosti. Neviem, aké máte stravovacie návyky, ale u vás asi stále prevažuje energetický príjem nad jeho výdajom. Ak chcete schudnúť, musíte ho znížiť.

Možno vám pomôže „prerušovaný pôst", odborne intervalová diéta. Na internete nájdete o tomto režime veľa informácií, ale lepšie bude, ak sa poradíte s odborníkom na výživu. Niekedy stačí prijímať stravu len dvakrát denne, samozrejme v primeranom množstve. Treba si však uvedomiť, že približne polovicu objemu stravy by mala tvoriť zelenina, štvrtinu bielkoviny, teda mäso, ryba, vajíčka, syr, a štvrtinu sacharidy, napríklad celozrnné cestoviny či pečivo, ryža, pohánka, menej zemiaky. Účinná je aj delená strava, pri ktorej sa nekombinujú sacharidy a bielkoviny. Ovocie obmedzte na jednu porciu denne, ideálne v dopoludňajších hodinách. Úplne vylúčte sladkosti a alkohol. Postupne pridávajte pohyb, vo vašom prípade asi spočiatku prichádza do úvahy rýchla chôdza, prípadne chôdza so špeciálnymi palicami, teda nordic walking.