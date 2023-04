Sklerózu multiplex pomáha Martinovi liečiť aj chlad

Dvojnásobnému juniorskemu majstrovi Slovenska v lukostreľbe Martinovi Boťanskému (33) z Liptovského Mikuláša by nikdy nenapadlo, že raz nedokáže natiahnuť tetivu luku. Agresívny typ sklerózy multiplex mu vysáva silu z tela, no Martin sa nevzdáva. Je to bojovník.

Neželaný narodeninový „darček“

„Ochorenie sa prihlásilo pred desiatimi rokmi. Ako obvykle som sa po práci sprchoval a zrazu som si uvedomil, že na pravej strane tela vôbec necítim stekanie vody. Asi seknutý nerv, bola moja prvá myš­lienka,“ spomína mladý muž. Mal šťastie v nešťastí, lebo lekári mu veľmi rýchlo diagnostikovali sklerózu multiplex a nasadili lieky. U mnohých „esemkárov“ to trvá aj roky a choroba postupuje bez adekvátnej liečby. „Neželaný darček, potvrdenie diagnózy, som dostal presne na svoje dvadsiate tretie narodeniny.“

Martin otužuje a využíva účinky chladu vonku aj v kryokomore. Zdroj: archív M.B.

Chlad sa mu stal záľubou

Hoci bol v dobrých rukách, ani lekári nie sú všemocní a Martinov stav sa po občasných atakoch, vzplanutiach choroby, pomaly zhoršoval. Krátko po narodení dnes dvojročného synčeka takmer oslepol na pravé oko. A zhoršovať sa mu začala aj ľavá strana tela. „Asi vtedy som sa začal intenzívne zaujímať o liečbu chladom a kontrolované dýchanie, metódu 'ľadového muža' Wima Hofa. Začal som domácimi ľadovými sprchami a cítil som, že mi to pomáha,“ vraví. Chlad sa mu stal doslova záľubou a dnes bez studenej sprchy ani nejde spať.

Zbavil sa viacerých liekov

„Je to dlhodobý proces, ale postupne mi chlad pomohol s mnohými problémami. Zlepšila sa mi termoregulácia a prestal som sa v noci potiť, hoci predtým som každú noc doslova premočil vankúš. Zbavil som sa liekov na spanie aj na depresiu. Som menej unavený a vyradil som aj lieky proti únavovému syndrómu. Vďaka chladu tiež lepšie zvládam neuropatické bolesti a rozhýbal som si pravú ruku,“ opisuje Martin Boťanský benefity chladu, ktoré pocítil sám na sebe.

Vďaka grantu z poisťovne a častým návštevám získal Martin v kryokomore aj prácu. Zdroj: archív M.B.

S chladom treba opatrne

Podľa Martina má terapia chladom mnohé benefity, no treba k nej pristupovať opatrne. „Aj preto som začal chodiť do kryokomory, kde je presne stanovený čas chladenia a nasleduje cvičenie, ktoré je rovnako dôležité,“ vysvetľuje. A čo je najlepšie, pre kryokomoru v Liptovskom Mikuláši začal dokonca pracovať.

Nevzdáva sa a bojuje

„Od mojej zdravotnej poisťovne som získal príspevok na ročné vstupné do kryokomory a po zmene majiteľa som v nej dokonca dostal prácu,“ teší sa bývalý kuchár, že svoje stresu­júce zamestnanie mohol zanechať. Dnes sa venuje osvete o výhodách chladu. „Pretože oveľa lepšia je prevencia, ako liečba. Mne už oko ani ruku nikto nevráti, ale nevzdal som to. Bojujem.“

