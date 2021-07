Sivé vlasy sa znova samy zafarbia! TOTO pre to treba urobiť, zistili vedci

Prvé šediny vás môžu začať trápiť už po 25-ke, o to viac, ak vediete rušný život bez odpočinku. To, že na farbu vlasov a predčasné šedivenie má vplyv aj miera stresu, je známe davnejšie. Podobne ako letokruhy do seba vpíjajú všetky vplyvy a zaznamenávajú tak unikátnu biologickú históriu, vysvetľuje Martin Picard, docent behaviorálnej medicíny na dailymail.com. So svojim vedeckým tímom však najnovšie prišiel s úplne novým a šokujúcim objavom.

Sivý späť na farebný

V štúdii skúmali vlasy 14 dobrovonľíkov oboch pohlaví. Počas sledovania im merali hladinu stresu a pravidelne snímali vždy konkrétne vlasy pomocou digitálneho fotoaparátu . „Vďaka novej metóde skúmania pomocou unikátnych fotografií sme zistili, že vlasy majú tendenicu viac šedivieť, pokiaľ sú ľudia vystavení stresu," potvrdil vedec už známu súvislosť. „Zaujímavým momentom je ale to, že pokiaľ sa so stresom vyrovnajú, niektoré vlasy získajú opäť pôvodnú farbu," citujú výskumníka novinky.cz. Schopnosť vlasu takto sa regenerovať je teda úplne nový objav.

Ako to zmeniť?

Prestaňte stresovať! Ľahko sa to povie, ale čo preto treba urobiť? Na odbúranie stresu najlepšie pôsobí zastavenie bežnej rutiny. Ideálny spôsob je preto vybrať sa na dovolenku. Pozor ale. Podľa odborníkov je minimálny čas na to, aby si telo i duša naozaj oddýchli a hladina kortizolu - stresového hormónu sa začala znižovať - aspoň tri týždne nepretržitej dovolenky. Po dvoch týždňoch sa totiž telo len začína dostávať do normálu a po týždni ešte „ide" v starom programe.

Vedci navyše upozorňujú, že výsledky zatiaľ overovali iba v určitej demografickej skupine. Navyše i na malej vzorke, v budúcnosti preto tento jav vyžaduje ďalšie overenie. Ak máte po 40 a 50 a sivú už takmer celú hlavu, dúfať preto v samovoľnú obnovu farby vlasov bude samozrejme naivné. Hoci dlhšia dovolenka prospeje mnohým iným procesom v tele.