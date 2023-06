Dokážeme dýchať črevami? Vedci o novej schopnosti, toto pomôže liečiť

O tejto schopnosti sa vedci dozvedeli pumpovaním kyslíka do zadkov zvierat. Prečo také experimenty? Výskumný tím chcel nájsť potenciálnu alternatívu k mechanickej ventilácii, lekárskemu ošetreniu, pri ktorom by prístroj prostredníctvom priedušnice tlačil vzduch do pľúc pacienta. Ventilátory dodávajú kyslík do pľúc a pomáhajú odstraňovať oxid uhličitý z krvi, ale prístroje nie sú vždy k dispozícii, o čom sme sa mohli presvedčiť počas covidovej pandémie.

Dýchajú črevami

Pri hľadaní iného riešenia sa autori štúdie inšpirovali vodnými živočíchmi, ako sú morské úhory a sladkovodné ryby nazývajúce sa sekavce (Misgumus anguillicandatus), ktoré používajú svoje črevá na dýchanie. Či majú podobnú schopnosť aj cicavce, nebolo jasné, aj keď sa niektorí vedci pokúsili na túto otázku odpovedať v 50. a 60. rokoch, informuje portál LiveScience.

Bez črevnej ventilácie prežili myši umiestnené v prostredí s nízkym obsahom kyslíka približne 11 minút. S ventiláciou do análneho otvoru prežilo 75% po dobu 50 minút vďaka infúzii kyslíka, ktorá sa im dostala do sŕdc. Tím sa potom pokúsil použiť okysličenú kvapalinu namiesto plynu u myší, potkanov a ošípaných a našli podobne sľubné výsledky. Bol by tento prístup možný a bezpečný aj u ľudí? Na to sa rôzne vedecké tímy snažia nájsť odpoveď.