Sepsa ohrozuje život po nezvládnutej infekcii. Sledujte varovné signály!

Sepsa, ľudovo nazývaná aj otrava krvi, je reakcia organizmu na prítomnosť infekcie v tele človeka. Vyvolávajúcim pôvodcom môžu byť akékoľvek mikroorganizmy - vírusy, baktérie či kvasinky. Pri príležitosti Svetového dňa sepsy ochorenie priblížila odborníčka zo Zlatých Moraviec MUDr. Jarmila Dekrétová.

Prítomnosť týchto mikroorganizmov v tele človeka môže byť aj neškodná u zdravého jedinca, napr. po vytrhnutí zubu, po chirurgických zákrokoch, endoskopických vyšetreniach. „Táto takzvaná bakteriémia, virémia, alebo fungémia u zdravých ľudí nespôsobí závažné ťažkosti. Zdravý imunitný systém si s nimi ľahko poradí.V rozvoji akejkoľvek infekcie hrá úlohu jej pôvodca a jeho virulencia, čiže schopnosť mikróba vyvolať ochorenie, tiež veľkosť infekčnej dávky a schopnosť organizmu reagovať na tohto patogéna. Najbežnejší varovným signálom je nezrozumiteľná reč, zmätenosť, extrémna triaška, nevylučovanie moču, ťažká dýchavičnosť, prípadne zmena farby kože,“ zdôraznila primárka.

Ohrození sú najviac seniori nad 65 rokov a malé deti Zdroj: Shutterstock

Sepsa je závažný stav

Sepsa je klinický stav ťažkej infekcie. „Pokiaľ sa adekvátne nelieči, môže vyústiť až do septického šoku so zlyhávaním obehu a následne aj ostatných životne dôležitých orgánov,“ vysvetlila doktorka.

Ohrození sú najviac seniori nad 65 rokov a malé deti, dojčatá,ľudia s oslabenou imunitou, ľudia, ktorí trpia chronickými chorobami ako je cukrovka, rakovina, ochorenia obličiek a pľúc, pacienti po operáciách a po ťažkých zraneniach a to najmä na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

MUDr. Jarmila Dekrétová, primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny nemocnice v Zlatých Moravciach. Zdroj: Nemocnica Zlaté Moravce

„Dôležitým faktorom úspešnosti liečby je včasná identifikácia pacienta a nasadenie adekvátnej liečby. Ak má pacient zrýchlené dýchanie, systolický tlak krvi pod 100 Torr a je prítomná alterácia, čiže porucha vedomia - mentálneho stavu, mali by sme myslieť na to, že takéto zhoršenie klinického stavu pacienta môže byť spôsobené sepsou. V čase moderných technológií by sme nemali zabúdať na základné diagnostické prvky a to fyzikálne vyšetrenia pacienta a odber anamnézy, ale ani na rozhovor lekára s pacientom. Odporúča sa odobrať vzorky zo všetkých materiálov, u ktorých máme podozrenie na zdroj infekcie. Napríklad hlieny z dýchacích ciest, moč, mozgovomiešny mok, hnis z rán, preležanín. Za najdôležitejšiu vzorku sa považuje odber krvi na mikrobiologické vyšetrenie,“ spresnila primárka Jarmila Dekrétová.