Sedíte v práci dlhé hodiny? Zachrániť vás môže pravidlo 20:8:2

Slováci dožívajú priemerne 77 rokov, čo je o necelé štyri roky viac ako celosvetový priemer, no v rámci Európy to takí Monačania vytiahli až na 89 rokov a Švajčiari v priemere na vyše 84 rokov. Lekári pomerne presne vedia, čo nám škodí a čo by nám naopak pomohlo, aby sme si požili o dosť dlhšie.

„Z bežných chorôb najviac škodia srdcu neliečená cukrovka, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol a chronické zápalové ochorenia. Nadváha, nedostatok telesnej aktivity, málo spánku, alkohol a fajčenie zvyšujú krvný tlak, spúšťajú alebo zhoršujú cukrovku a zvyšujú cholesterol. Tieto ochorenia poškodzujú srdce a nervy a upchávajú cievy. Následne sú tak častou príčinou srdcových zlyhaní, infarktu, mozgových porážok či zlyhávania obličiek,“ hovorí MUDr. Peter Tatár CSc.Väčšine infarktov a mŕtvic sa však dá predísť zdravými rozhodnutiami, ktoré si dokážeme do života zaviesť všetci.