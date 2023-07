Schudnute, ak splníte tri veci: Radí trénerka, ktorá nikdy nedržala diétu

Trénerka Janka Kopáčová je presvedčená, že účinné je také stravovanie, ktoré je vyvážené, ale aj dlhodobo udržateľné. „Ja sama som žiadnu diétu nikdy neskúšala. Vždy som jedla a jem pravidelne, ale striedmo, veľa sa hýbem a športujem. Možno by som poradila všetkým, ktorých trápi nadváha, spraviť si test na potravinovú intoleranciu, obmedziť fastfoodovú stravu, polotovary, sladené vody i alkohol a do určitej miery sacharidy," povedala pre Evu.

Kolegynky ju vyspovedali a dozvedeli sa, čo by v chudnutí mohlo pomôcť každej.

Ktorý typ stravovania považujete za najvhodnejší? Dá sa spoľahnúť na niektorú špecifickú diétu, ak chceme schudnúť?

Spočiatku sa môže zdať zmena jedálnička veľmi náročná. Človek musí zmeniť spôsob varenia, musí sa naučiť nakupovať nové potraviny, o ktorých možno ani nevedel. Ak chce naozaj schudnúť, musí zapojiť tri základné zložky – telo, stravu a myseľ. Práve hlava riadi to, aká bude naša motivácia, odhodlanie a disciplína v stravovaní.

Aktuálne sa na výslní držia nízkosacharidové diéty, ktoré sľubujú rýchly účinok. Čo na ne hovoríte?

Nízkosacharidové diéty síce fungujú, ale problém je, že veľa ľudí s nimi experimentuje bez toho, aby vedeli, ako na to. Tým, že vylúčia zo stravy sacharidy, vylúčia aj veľké množstvo vitamínov a minerálov. Znížený príjem sacharidov spôsobuje, že máme väčšiu chuť na sladké, a väčšinou nevieme takúto diétu udržať dlhodobo. Pr.eto ak sa kilá podarí dať dole, napríklad po keto diéte, po vysadení ich máme opäť rýchlo naspäť.

Na čo by sme mali myslieť, ak sa rozhodneme prevziať nad svojím telom kontrolu a túžime po zmene životného štýlu?

Najdôležitejšie je urobiť prvý krok – nasmerovať svoje myšlienky na to, čo by sme chceli dosiahnuť a akým spôsobom to urobíme. Zostaviť si plán, podľa ktorého sa budeme riadiť a dodržiavať jeho vytýčenú stratégiu a plniť čiastkové ciele. Motivovať sa a odmeniť za splnené úlohy a, naopak, za porušenie či neúspech si určiť napríklad nejakú činnosť, ktorú doslova nemáme radi (žehlenie, upratovanie), a vykonať ju v daný deň.