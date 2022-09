Nesplachovať! Toto spravte po návšteve toalety, schudnete a zbavíte sa zápalu

Na toalete sa ukáže veľa. Aj to, akí ste zdraví, aké zdravotné riziká vám hrozia a koľko sa dožijete.

Ste takí starí, ako vaše črevá

Strava s vysokým obsahom cukrov, stres, antibiotiká - to všetko pridáva našim črevám roky. Súvisí to so škodlivými zmenami v črevnom mikrobióme. Ak črevnú mikroflóru nemáte vyváženú, môže to zvýšiť riziko mnohých ochorení. Poškodeniu mikrobiómu sa zrejme nedá úplne vyhnúť. Existuje však možnosť, ako tráviaci trakt vrátiť do mladšieho a zdravšieho obdobia.

Ako na to? Pokračovanie na ďalšej strane...