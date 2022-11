Tréner radí: Schudnite 5 kíl bez námahy, 2 mesiace stačí robiť týchto 10 ľahkých vecí

Lekár mi na COVID-19 predpísal antivirotiká s účinnou látkou inozín acedoben dimepranol. Myslela som, že mám taký dlhý a hnusný priebeh kovidu, ale nakoniec sa ukázalo, že všetko to boli iba nežiadúce účinky lieku. Bola som unavená, točila sa mi stále hlava, mala som hnačky, zvýšené teploty. Ako dlho by sa mal tento liek užívať? Podľa mňa len predlžuje chorobu. Nehovorím, že na začiatku mi ihneď nepomohol, kašlať som určite prestala z neho. Nebolo by jednoduchšie, keby ste v lekárni poradili, aby ho ľudia užívali len týždeň?

Elena

Liek, ktorý vám lekár predpísal, sa používa na liečbu niektorých vírusových infekcií, avšak nie je to primárny liek určený na liečbu ochorenia COVID-19. Pôsobí stimuláciou na imunitný systém a tým pomáha zvládnuť symptómy ochorenia. Dĺžka liečby pri akútnych ochoreniach trvá obvykle 5 - 14 dní. Liečba má pokračovať ešte 1 alebo 2 dni po ústupe symptómov, prípadne dlhšie. O dĺžke liečby rozhoduje vždy lekár. Tak ako každý liek - aj tento - môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ťažko posúdiť, či ide vo vašom prípade o nežiadúce účinky, ktoré spôsobili lieky, alebo o pretrvávajúce príznaky ochorenia. Príznaky, ktoré opisujete, sú časté pri kovidovom ochorení. Liek vám však určite nezhoršil priebeh ochorenia a ani ho nepredĺžil.