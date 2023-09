Schudnete a pomôžete srdcu: Vedci odhalili účinok lieku, ktorý máte možno doma

Na celom svete žije 64 miliónov ľudí so srdcovým zlyhaním, pričom HFpEF - teda srdcové zlyhávanie so zachovanou ejekčnou frakciou, tvorí 50 % všetkých prípadov. Tento stav znamená, že sa srdce v pokoji medzi údermi srdca nenapĺňa správne krvou. Približne 80 % ľudí s HFpEF má nadváhu alebo obezitu, cituje stránka WebMD spoločnosť, ktorá stojí za vývojom lieku.

Podľa štúdie uverejnenej v časopise The New England Journal of Medicine môže liek na chudnutie pomôcť aj ľuďom s obezitou, ktorí majú aj najčastejšiu formu srdcového zlyhania, píše WebMD.

