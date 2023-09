Ryby, banán či aj keksík? Čo a kedy najmladším do úst, radí dietologička

Nový školský rok každoročne prináša mnoho nových výziev pre deti i rodičov. Jednou z nich bezpochyby býva aj otázka stravovania. Každý rodič chce prirodzene ponúknuť svojmu dieťaťu čo najoptimálnejšiu a najzdravšiu stravu, malí školáci si zase radi čas od času zamaškrtia. To, ako by mal vyzerať jedálniček predškolákov a mladších školákov, prezradila nutričná terapeutka z Nemocnice Zvolen Ľubomíra Fraňová.

Nikdy nie je neskoro

Optimálna výživa je bezpochyby jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú správny rast, vývoj a celkové zdravie dieťaťa. Od útleho veku je preto zásadné budovať spoločne s dieťaťom správne stravovacie návyky, ktoré bude dieťa i v dospelosti prirodzenejšie dodržiavať. Dôležité je uvedomiť si, že nikdy nie je priskoro začať s dieťaťom hovoriť o strave a vysvetľovať mu, čo je pre neho dobré a prečo to tak je.

Šesť jedál denne

„Deti je v prvom rade nutné viesť v otázke stravovania k pravidelnosti. Dieťa by malo stravu prijímať 6-krát denne, čo predstavuje raňajky, desiatu, obed, olovrant, večeru a druhú večeru. Jedlá by sa nemali vynechávať. Strava by mala byť pestrá, ľahko stráviteľná a mali by v nej byť zastúpené všetky živiny potrebné na správny rast a vývoj dieťaťa,“ hovorí odborníčka na stravovanie z Nemocnice Zvolen Ľubomíra Fraňová.

