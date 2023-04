Riziko mŕtvice je bližšie ako si myslíte. V noci prestaňte s týmto preháňať!

Áno, správne, reč je o spánku, ktorý je nevyhnutný pre duševné aj fyzické zdravie. Správna dĺžka spánku dodá energiu, zlepší náladu a zvyšuje produktivitu. Nová štúdia, publikovaná v časopise Neurology, upozorňuje, že nielen nedostatok spánku je pre náš organizmus škodlivý, ale aj jeho prebytok. To znamená, že ak spíte dlhšie ako 9 hodín denne, môže to zvýšiť riziko mŕtvice.

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil pred časom tabuľku, ktorá uvádza odporúčané hodiny spánku pre 9 vekových kategórií. Dospelí ľudia v produktívnom veku by mali v priemere spať od 7 do 9 hodín.

Odporúčaná dĺžka spánku podľa veku. Zdroj: FB/ÚVZ SR

Nedostatok spánku je spájaný s mnohými chronickými zdravotnými problémami, vrátane srdcových chorôb, ochorení obličiek, vysokého krvného tlaku, cukrovky, mŕtvice, obezity aj depresie.

Negatívne účinky prináša aj príliš veľa spánku, odborne nazývaný hypersomnia. Ľudia, ktorí spia veľa, majú častokrát úzkosti, málo energie a problémy s pamäťou. Môžu tiež trpieť bolesťami hlavy, chrbtice, depresiami, obezitou, cukrovkou, ale majú aj zvýšené riziko ochorení srdca a riziko úmrtia. Podľa najnovšej štúdie írskej Univerzity v Galway majú aj zvýšené riziko mŕtvice.

„Naše výsledky naznačujú, že problémy so spánkom by sa mali zamerať na prevenciu mozgovej príhody," uviedla Dr. Christine McCarthy, odborníčka na spánok, ktorá viedla štúdiu. „Lekári by sa na základe týchto výsledkov mali začať s ľuďmi, ktorí majú problémy so spánkom, rozprávať skôr a riešiť tento problém,“ dodala McCarthy.

