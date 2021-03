Respirátory: Kam vás bez nich nepustia? 3 výnimky, ktorým stačí rúško

Tento problém je veľmi častý. Ide o infekciu kože, ktorá opakovane vzniká okolo konečníka a často sa prenáša aj na genitálie. Ak poznáme príčinu, vieme túto nepríjemnosť liečiť. V prvom rade je to infekcia kože zo stolice, pomnoženie baktérií potením či nevhodnou bielizňou. Následne je to samoliečba kúpaním, čipkami, podľa rád z internetu a podobne. Po preliečení vzniká samoinfikovanie a postupne rezistencia. Opakované infekcie sú najčastejšie spôsobované vyklenovaním hemoroidálneho tkaniva z konečníka navonok pri zakašľaní, stolici, uvoľnení sa či dvíhaní bremien. Kolobeh je zaručený. Liečba teda patrí výlučne do rúk skúseného chirurga, ktorý sa tomu venuje. Musí byť kombinovaná podľa rozsahu a často je potrebné urobiť aj kultivačné vyšetrenie. Vhodné sú menej invazívne zákroky, ako napríklad ošetrenie laserom.