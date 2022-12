Respiračné ochorenia pohltili Slovensko. Užitočné rady od pediatra, ktoré oceníte

Veľkú Britániu zachvátila epidémia streptokokovej infekciu typu A, kde zomrelo už 19 detí. Situáciu tam sťažuje aj nedostatok antibiotík a ťažko rozpoznateľné príznaky. Nemecko sa zmieta vo vlne respiračných ochorení, kde najväčší problém robí chrípka a RS vírus, ktorý môže spôsobiť ťažký zápal pľúc a je nebezpečný hlavne pre najmenších.

Na Slovensku sa pre respiračné ochorenia zavreli niektoré školy a škôlky. Zúri chrípka, vírusové ochorenia a baktérie nezaostávajú. Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti upozorňuje, že nápor na detských lekárov je bezprecedentný. Je preto podľa nej dôležité zvažovať, kedy vyhľadať pediatra, aby bola zabezpečená dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetky deti, ktoré to nevyhnutne potrebujú.

„Na Slovensku, ako aj vo všetkých európskych krajinách dosiahla chorobnosť detí nebývalé rozmery. V mene všetkých slovenských primárnych pediatrov žiadame celú spoločnosť, aby si uvedomila, že táto závažná situácia sa dá zvládnuť len spoločným úsilím a spoluprácou," uviedla prezidentka SSPPS SLS Elena Prokopová.

Na naše ďalšie otázky odpovedala pediatrička MUDr. Marta Špániková

Je chorobnosť tohto roku iná ako bola po minulé roky, keď vezmeme obdobie pred pandémiou a aj kovidové obdobie?

Chorobnosť je zásadne iná, je veľmi vysoká. Pamätám si, že sme mali takúto silnú chrípkovú epidémiu pred Vianocami naposledy pred 27 rokmi, keď som čakala moje tretie dieťa. Teraz v ambulancii evidujeme chrípku, opakovane nám vychádzajú pozitívne výtery na chrípku u detí. Ale máme aj iné mikróby, ktoré sa podieľajú na tom, že tá chorobnosť je taká vysoká.

Chorobnosť je vždy daná stretom mikroorganizmu a makroorganizmu. Záleží na tom, ako je ten organizmus na to pripravený, či sa už s tým mikróbom stretol, aký je jeho imunitný systém. Ten samozrejme závisí od veku dieťaťa. Na druhej strane tie mikroorganizmy sú rôzne, sú to baktérie a sú to aj vírusy. A na strete mikro- a makroorganizmu sa ukáže to ochorenie.

Dlho sa čakalo na to, že chrípková epidémia príde taká mohutná, už pred piatimi rokmi sa na to myslelo, a aj neskôr. Nestalo sa tak a možno to bolo dané aj epidemiologickou situáciou, keď sme bojovali proti kovidu. Ľudia sa nestretávali a robili to, čo im hovoríme každý rok pri chrípkovej epidémii, aby sa v zásade nestretávali, nerobili hromadné stretnutia, večierky, nechodili do kín a divadiel. A keď sa už stretnú, aby nosili rúška, ktoré u nás pred érou kovidu nikto nenosil. A hlavne, zásadným a veľmi dôležitým faktorom ochrany pred mikróbami je správne umývanie rúk. Časté, dlhodobé, doslova nekonečné umývanie rúk.

Čo robiť doma, dozviete sa na ďalšej strane ►►►