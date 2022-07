Rakovina pľúc sa hlási nenápadne: Týchto 9 príznakov NIKDY neprehliadajte

Každý cukor má energetickú hodnotu, bez ohľadu na to, z akého zdroja pochádza. Jahody majú naozaj relatívne málo kalórií, hlavne preto, že obsahujú veľa vody. Takže vždy záleží od množstva danej potraviny, ktoré skonzumujete. Pre organizmus sú lepšie prírodné jednoduché cukry, napríklad fruktóza z ovocia, ako priemyselne vyrobené sladkosti. Ovocie obsahuje aj veľa vitamínov, minerálov, vlákniny či stopových prvkov, preto by ste ho mali konzumovať. Jeho energetickú hodnotu si však započítajte do celkového denného príjmu.