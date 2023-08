Prežili ste bujarú mladosť? Toto ochorenie môže vo vás driemať desaťročia!

Ochorenie patrí medzi najznámejšie pohlavne prenosné ochorenia s bakteriálnym pôvodom. Postihuje viac mužov ako ženy a približne od 50. rokov minulého storočia bol počet prípadov stabilne nízky. To je však minulosťou, podľa najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií počet prípadov výskytu syfilisu stúpol do výšin. Najviac prípadov sa objavilo vo vekovej skupine 25 až 34 rokov a to v Bratislavskom kraji.

Syfilis

Zápal dúhovky, rohovky alebo sietnice môžu poukazovať na diagnózu pohlavne prenosnej choroby - syfilisu a HIV. Zdroj: Shutterstock

„Pri syfilise hovoríme o sexuálne prenosnej infekcii, ktorú spôsobuje baktéria Treponema pallidum. Ochorenie prebieha v niekoľkých fázach, podľa ktorých sa líšia aj jednotlivé príznaky. Pacient sa však môže infikovať a roky nemusí o tom vôbec vedieť,“ priblížila ochorenie Ing. Elena Gaboňová, riaditeľka odboru laboratórií súkromnej siete nemocníc.

Začína vredom

Zdroj: Shutterstock

Syfilis je bakteriálna infekcia, ktorá sa zvyčajne šíri pohlavným stykom a patrí medzi najznámejšie pohlavne prenosné choroby. Ochorenie začína v prvej fáze bezbolestným vredom – zvyčajne na genitáliách, konečníku alebo v ústach, ktoré si ale mnoho pacientov nevšimne. Vred sa objaví na mieste, kde sa baktérie dostali do vášho tela. Obyčajne sa vyvíja asi tri týždne po expozícii.

„Práve počas prvej fázy ochorenia dochádza k najčastejšej nákaze, kedy sa baktéria Treponema pallidum prenesie z človeka na človeka kontaktom s vredmi – a to pokožkou alebo sliznicou. Mýtom je, že syfilisom sa môžeme nakaziť na toalete, v bazéne či používaním spoločného jedálneho riadu. Ak je však matka infikovaná syfilisom, môže infekciu preniesť na svoje dieťa, či už pri pôrode alebo cez placentu. Vtedy hovoríme o vrodenom syfilise,“ uviedla odborníčka.