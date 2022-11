Ďalší nežiadúci následok kovidu. Ženský organizmus to schytal viac

Nový výskum publikovaný v Obstetrics & Gynecology naznačuje, že vyššia úroveň stresu počas pandémie je spojená s viacerými zmenami v menštruačnom cykle žien.

Analýzy sa zúčastnilo 354 žien vo veku od 18 do 45 rokov a to od marca 2020 do mája 2021. Odpovedali na otázky týkajúce sa stresu súvisiaceho s pandémiou a vlastných zmien počas menštruačného cyklu. Otázky sa týkali dĺžky cyklu, trvania, prietoku a špinenia.

Výskumníci zistili, že viac ako polovica žien zaznamenala zmenu aspoň v jednej oblasti a 12 % žien zaznamenalo zmeny vo všetkých štyroch oblastiach.

