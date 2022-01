Lekár radí: Ako liečiť omikron doma? Ktoré lieky pomôžu?

Čas od infikovania sa po prvé príznaky je zrejme kratší ako pri predchádzajúcich variantoch covidu. V prípade omikronu sa odhaduje na tri dni. Preniesť ho na ďalšieho človeka podľa niektorých údajov môžete už deň po nakazení.

Chrípka či covid?

Rozoznať, či máte nádchu, chrípku, delta mutáciu koronavírusu, či variant omikron, je veľmi ťažké. Príznaky sú totiž veľmi podobné. „Rozdiel omikronu od nádchy je v tom, že ľudia budú častejšie pociťovať celkovú slabosť a únavu. To pri nádche veľmi nebýva, ale pri infekcii variantom omikron áno,“ uviedol infektológ Peter Sabaka. Rozlíšiť omikron a chrípku je ešte náročnejšie, symptómy sú takmer rovnaké. Spoľahlivo ho potvrdí PCR test.

Lekár pripomína, že liečba je pri týchto respiračných ochoreniach podobná. „Pokiaľ nie sú vo vysokom riziku ťažkého priebehu a najmä ak sú dva-, trikrát zaočkovaní, tak je prvoradé, aby sa izolovali. Testov nebudeme mať toľko, aby sme mohli všetkých otestovať,“upozornil odborník. Dôležité je, aby ste ostali doma, liečili sa a chorobu vypotili.

Príznaky respiračných ochorení sú veľmi podobné, no v niečom sa líšia. Zdroj: infografika Plus JEDEN DEŇ

Je to omikron?

„V týchto dňoch, keď bude mať niekto príznaky podobné chrípke či nádche v zmysle pocitu plného nosa, horúčky, bolesti hlavy, bolesti kĺbov, únavy, tak to s najväčšou pravdepodobnosťou bude omikron,“ konštatoval Sabaka. Doplnil, že menej často sa u nakazených objavuje strata čuchu a chuti. Podobne je to aj so sťaženéným dýchaním, ktore sa síce objaviť môže, ale nie tak často ako predtým.

Predbežné výsledky štúdií vo viacerých krajinách tvrdia, že omikron nepoškodzuje pľúca do takej miery, ako to bolo v prípade predchádzajúcich variantov. Zdá sa, že skôr sa rozmnožuje v horných dýchacích cestách. Ak sa zachytí tam – v ústach či nose, je oveľa menšia možnosť vážneho ochorenia. „Aj omikron môže viesť k ťažkému zápalu pľúc a zlyhaniu respirácie, ale možno desaťkrát menej ako delta,“ zdôraznil infektológ. U mnohých je tiež prítomná silná bolesť hrdla ako pri angíne.

Pri veľkých počtoch nakazených hrozia citeľné výpadky pracovníkov vo všetkých sférach. „Ako sa to prejaví v nemocniciach, to zatiaľ veľmi dobre nevieme. No vieme, že ľudia, ktorí sú očkovaní a ktorí už prekonali koronavírus v minulosti, sa síce môžu nakaziť variantom omikron, ale nemali by mať ťažký priebeh, lebo nákaza v minulosti a očkovanie ich chránia pred ťažkým priebehom,“ doplnil Sabaka. Pri nezaočkovaných má omikron ľahší priebeh iba u 15 až 25 % ľudí.

