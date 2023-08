Ohrozujeme sami seba! Lekári objavili mikroplasty v našom najdôležitejšom orgáne

Mikroplasty sú definované ako drobné plastové čiastočky menšie ako 5mm a nachádzajú sa všade v našom okolí. Na porovnanie, nanoplasty sú menšie ako 0,001mm. Oboje vznikajú rozkladom vecí ako sú fľaše, oblečenie, pneumatiky či obaly v životnom prostredí. Dostanú sa do pôdy, do tokov vôd a morí, do ovzdušia a potom padajú s dažďom naspäť na zem. Sú všade, aj v jedle a vode, ktoré konzumujeme.

Teraz lekárski tím z Číny zistil prítomnosť mikroplastov v srdcovom tkanive a to po preskúmaní tkanív od 15 pacientov po kardiochirurgických operáciách, píše magazín People.

Hoci je možné, že ku kontaminácii mikroplastami mohlo dôjsť počas operácie, lekári uviedli, že prítomnosť chemických látok, vrátane akrylu alebo plexiskla, poskytuje „priamy dôkaz o mikroplastoch u pacientov, ktorí podstúpili kardiochirurgický zákrok“.

Podľa štúdie z roku 2020 sa mikroplasty do nášho tela nedostávajú len prostredníctvom potravy, ale aj vdýchnutím, či cez pokožku. Podľa austrálskej štúdie z júna 2023, ktorá bola publikovaná v časopise U.S. News and World Report, ľudia skonzumujú týždenne asi 5 gramov mikroplastov a to je približne množstvo zodpovedajúce veľkosti kreditnej karty. Ako píše Washington Post, tento výskum je ešte predmetom kontroly.