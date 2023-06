Očná lekárka: Mnoho šoférov má o polovicu zhoršené videnie

Kedy ste si boli dať naposledy skontrolovať zrak u očného lekára? Podľa štatistík na našich cestách pribúdajú vodiči s niektorou z očných chýb, hoci si nahovárajú, že ich videnie je bezchybné. Od bezchybného zraku ale závisí, či ako šofér správne a rýchlo vyhodnotíte situáciu a zareagujete včas.

„Mnohí môžu mať až o polovicu zhoršené videnie a stále si myslia, že vidia výborne. Väčšina očných diagnóz ale nemá v počiatočnom štádiu žiadne príznaky. Človek sa ľahko adaptuje na zhoršené videnie a slabnúci zrak si uvedomí, až keď je neskoro,“ upozorňuje očná lekárka a chirurgička MUDr. Miriam Záhorcová.

Zrak podceňujú starí aj mladí

S pribúdajúcim vekom strácame schopnosť sústrediť sa, vnímať pohybujúce sa objekty, rozlišovať detaily za šera, zníženej viditeľnosti aj jasného svetla. Ťažšie znášame osvetlenie z reflektorov protiidúcich vozidiel. Starší šoféri trpia častejšie diagnózou sivého a zeleného zákalu, či vekom podmienenou degeneráciou makuly, čo negatívne ovplyvňuje ich riadiace schopnosti. „Ak sa k oslabeným reflexom pripoja problémy so sluchom, je to už nebezpečný stav,” vystríha MUDr. Záhorcová.

V bezpečí nie sú ani mladí šoféri. „Možnosť dioptrickej chyby častejšie podceňujú a zľahčujú. Nahovárajú si, že vidia skvele, realita je však odlišná. Na vyšetrení im neraz nameriame dioptrie do blízka, do diaľky či astigmatizmus. Kombinácia rýchlosti a zlého zraku je životu nebezpečná,” varuje očná expertka. Nie každý má chuť začať v dospelosti okuliare, no dioptrií do diaľky sa dá zbaviť bezbolestne, bezpečne a rýchlo aj vďaka femtosekundovému laseru. Šoférovať môžete už na druhý deň po zákroku, športovať na siedmy.

Najhoršie vidíme v noci a za šera

Najviac smrteľných dopravných nehôd sa udeje v čase medzi 18.00 večer a 6.00 hodinou ráno. Práve východ a západ slnka, súmrak, šero, hmla a dážď sú najnepríjemnejšie situácie pre náš zrak.

Podvečerná znížená viditeľnosť, ľudovo známa ako šeroslepota, výrazne zhoršuje videnie. „Pri stmievaní sa skracujú vlnové dĺžky svetelného spektra. Svetlo sa láme viac pred sietnicou, čo navodzuje stav, akoby ste trpeli slabšou krátkozrakosťou, zhoršeným videním do diaľky. Pri prechode zo svetla do tmy preto ľudia trpiaci šeroslepotou pociťujú krátkodobé zhoršenie videnia,“ vysvetľuje MUDr. Miriam Záhorcová.

Aké sú vhodné okuliare na cesty?

Ako sa tomu vyhnúť? Vo večerných hodinách použite okuliare so žltým ochranným filtrom, pomáhajú lepšie vnímať kontrasty a zlepšujú tiež videnie v hmle. Krátkozrakí ľudia môžu mať na nočné šoférovanie pripravené o pol dioptrie silnejšie okuliare.

Najlepšie a najkvalitnejšie šoférske okuliare majú hnedú farbu filtra. Vyhnite sa modrému zafarbeniu skiel, zhoršujú vnímanie červenej a zelenej až o 20-30 %. Inak sa môže stať, že v spleti všetkých vnemov a svetiel vám za modrými sklami zanikne červený semafor. Ideálne sú sklá s polarizačným efektom.