Nový spúšťač Alzheimera: Ženám škodí slabé upratovanie, toto sa deje v mozgu

Prečo takmer dve tretiny pacientov s Alzheimerovou chorobou nad 65 rokov tvoria ženy? Aspoň tak vyzerajú údaje v USA, odkiaľ pochádza nová štúdia snažiaca sa prísť na tento nepomer.

Keď upratuje mozog

Vedci z Case Western Reserve University sa zamerali na gén s názvom USP11, ktorý sa nachádza na chromozóme X, informuje WebMD. Kým všetci muži majú jednu kópiu USP11, ženy majú dve. Úlohou tohto génu je dávať pokyny na výrobu enzýmu, ktorý pre zachovanie rovnováhy v mozgu odstraňuje takzvanú ubikvitínovú značku. Ubikvitín je proteín, ktorý signalizuje telu, že treba odstrániť tau – odpadový produkt mozgu. Ak je tau veľa, pre mozog je toxický, ak ho je málo, môže poškodiť nervové bunky.

„Naša štúdia ukázala, že USP11 je vyšší u ženského pohlavia ako u mužského u ľudí aj u myší," hovorí David Kang, ktorý štúdiu viedol. „To platí už pred nástupom demencie. No keď už niekto má Alzheimerovu chorobu, USP11 je oveľa vyšší - bez ohľadu na pohlavie."

Štúdia dopĺňa rastúci počet dôkazov ukazujúcich, že ženy môžu byť pre slabé upratovanie v mozgu zraniteľnejšie ako muži voči vyšším hladinám tau. Vedci teraz špekulujú, ako USP11 vypnúť. „Ak sa nám podarí identifikovať nejaký typ lieku, ktorý by inhiboval USP11, naša štúdia naznačuje, že by bol dobre tolerovaný a ženám by prospieval," konštatujú autori štúdie na základe pokusov u myší, ktorým gén odstránili.