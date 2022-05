Nová epidémia? V Európe sa šíria opičie kiahne. Príznaky vystrašia

V stredu oznámilo päť potvrdených prípadov opičích kiahní Portugalsko. Aj v Španielsku preverujú osem podozrivých infekcií. Európske zdravotnícke úrady monitorujú situáciu aj v ostatných krajinách od doby, kedy sa prvý prípad opičích kiahní objavil začiatkom mesiaca v Británii, kde evidujú už sedem chorých.

Massachusetts reported a rare case of monkeypox on Wednesday in a man who recently traveled to Canada. Health officials are looking into whether it is connected to small outbreaks in Europe. https://t.co/rdDK4IQFO4