Zápal srdcového svalu sa hlási nenápadne: Tieto príznaky nikdy neprehliadnite

Myslel si, že má virózu a pritom bojoval so zápalom srdcového svalu. „Na príčine bola u mňa reuma, ale keďže sa teraz stále spomína kvôli očkovaniu, napíšte ľuďom, aby naň mysleli,“ vyzval nás čitateľ Michal listom.

Zápal srdcového svalu, odborne myokarditída, býva naozaj zradný. Niektorí ho prekonajú bez následkov, iným môže ohroziť život. Pri myokarditíde zápal poškodzuje srdcový sval, ktorý potom nemôže správne pracovať. Príčina jej vzniku sa často nezistí a neraz sa diagnostikuje vylúčením iných ochorení srdca. Problémy môže vyvolať aj bežná viróza. „Najčastejším dôvodom zápalu sú vírusy, ktoré popri sliznici dýchacích ciest a tráviacej trubice napadnú aj svalovinu srdca. Bakteriálne infekcie kože a hrdla sú menej častou príčinou,“ vysvetľuje kardiologička Ingrid Porubčinová.

Nebezpečným sa môže stať aj nečakaný suvenír z lesa. „S rozmnožením kliešťov dnes pribúdajú aj zápaly v dôsledku ich uštipnutia.“ Myokarditída ako dôvod únavy, slabosti, dýchavice a opuchov sa môže ohlásiť aj u onkologických pacientov po ožarovaní. Obozretní by mali byť aj reumatici. „Zápal srdca môže nasadnúť aj na práve zhoršený priebeh reumatoidnej artritídy, systémového zápalu spojivových tkanív,“ dodáva odborníčka.

Keď sa prejaví

Myokarditída sa často maskuje za virózu. Ohlási sa únavou, nevoľnosťou, teplotami, bolesťami svalov či kĺbov. Myslíte si, že je to len bežné prechladnutie a ani netušíte, že srdce má problémy. Myokarditídu niekedy sprevádza aj bodavá bolesť na hrudi. Varovaním by malo byť všetko, čo naznačuje, že srdce nefunguje správne – zadýchanie sa do schodov aj pri rozprávaní, búšenie srdca v dôsledku porúch srdcového rytmu, rýchly pulz v pokoji, závraty, únava a slabosť. „Krv viazne v žilách dolných končatín a niektorí pacienti preto trpia aj opuchmi nôh,“ dopĺňa doktorka.

Pokoj je najviac

Pri podozrení na zápal srdca vám lekár odporučí absolvovať odber krvi, EKG, ultrazvuk a v niektorých prípadoch aj magnetickú rezonanciu. „Krvnými testmi môžeme určiť hladinu látok značiacich poškodenie srdcového svalu. Magnetická rezonancia zachytí opuch srdcovej svaloviny, jej štrukturálne zmeny v dôsledku zápalu,“ objasňuje vyšetrovací postup kardiologička.

Ak lekár potvrdí diagnózu, najdôležitejší je pokoj. Základom liečby je zmierňovanie horúčok, no protizápalové lieky nie sú podľa doktorky Porubčinovej vhodné v úvodnom ťažkom štádiu ochorenia. „Na ochranu srdcového svalu vám lekár predpíše lieky na spomalenie rýchlej akcie srdca a lieky zabraňujúce zmenám štruktúry srdca, jeho zhrubnutiu a zväčšeniu. Vždy s ohľadom na hodnoty krvného tlaku a tepu.“

Často sú nutné diuretiká – lieky na odvodnenie, pretože znižujú objemovú záťaž, ktorú musí srdce prečerpať. „Pri arytmiách sa do liečby pridajú lieky na kontrolu rytmu, tiež lieky zabraňu- júce vzniku krvných zrazenín," hovorí lekárka. Reumatický pôvod myokarditídy sa lieči kortikoidmi. Človek, ktorý ochorenie prekonal by sa mal šetriť a vyhýbať fyzickej námahe, alkoholu a fajčeniu minimálne pol roka. Samozrejme sa stanú pravidelné kontroly u kardiológa.