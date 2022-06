Zlatý stafylokok v nose i na koži: Ak zbadáte TOTO, choďte hneď k lekárovi

Vysokoškoláčka Petra nám napísala do redakcie s prosbou o vysvetlenie. „Pred pár týždňami ma začalo bolieť hrdlo. Od detstva ma trápili časté angíny a myslela som, že je to tu opäť. Lekár mi spravil výter z hrdla a nález bol zlatý stafylokok. Povedal mi, že s tým, čo mám ja, sa nič nerobí. Na internete som o ňom našla kadečo, že sa zle lieči a že je to nebezpečná potvora. Nemôže mať nejaké vážne následky, keď sa s ním nebude nič robiť? Neviem, čo si o tom myslieť,“ zverila sa nám.

Môže byť kdekoľvek

„Zlatý stafylokok je baktéria guľatého tvaru usporiadaná v zhlukoch, najčastejšie tvaru hrozna. Tento mikrób je z celej skupiny stafylokokov najlepšie vybavený tým, aby sa dostal do slizníc a kože človeka, ale i niektorých zvierat,“ vysvetľuje infektologička Kristína Kaňuchová z nemocnice v Michalovciach. Ak ho máte, nemusí vám robiť žiadne problémy, no stávate sa jeho nosičom. U niekoho vyvolá infekciu a iní ani netušia, že stafylokok vôbec existuje, pretože sa s ním ich imunita sama popasuje. „Asi 20 až 40 % ľudí sú bezpríznakoví prenášači, u ktorých sa infekcia neprejaví,“ objasňuje doktorka Kaňuchová.

Zlatý stafylokok sa vyskytuje najmä v nosovej sliznici, najčastejšie na vchode do nosa, vzácnejšie na sliznici hltana. „Obvyklý je

aj výskyt na koži a vedľajších orgánoch, vonkajšom zvukovode, v podpazuší, v oblasti genitálií a vzácne aj v sliznici pošvy,“ dodáva.

Nenápadná baktéria často akoby iba ticho vyčkáva na svoju chvíľu a potom sa prejaví. K infekcii môže dôjsť pri oslabení imunitného systému, napríklad pri chrípke, prechladnutí, narušení kože bez následnej dezinfekcie i pri lekárskych zákrokoch.

„Väčšina infekcií zapríčinených zlatým stafylokokom pochádza z prirodzeného osídlenia pacienta. Možný je však aj prenos kontaktom s inými ľuďmi či z prostredia, napríklad kontaminovanými predmetmi,“ hovorí infektologička, že najčastejšie ho prenášajú ľudia s ochorením kože, ale i zdravotníci.

Šíriť sa môže na krátku vzdialenosť aj kvapôčkami, napríklad pri kýchnutí. Je prítomný takpovediac všade okolo nás – vo vzduchu, v prachu aj vo vode. Ideálnym miestom na získanie infekcie sú nemocničné zariadenia, kde sa stretáva veľa ľudí s rôznymi ochoreniami a odlišnými hygienickými návykmi.

