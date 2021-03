Nežiaduce účinky po očkovaní: Aké prekvapili zdravotníkov?

Citlivé na dotyk

V deň očkovania som skoro nič necítila, vstreknutie vakcíny vôbec nebolelo. Doma som si všimla miernu bolestivosť pri zodvihnutí ľavého ramena. Na druhý deň sa bolesť zvýraznila a miesto vpichu bolo aj na dotyk citlivé. Nemohla som si ľahnúť na ľavý bok, ale na 3. až 4. deň tieto ťažkosti úplne zmizli. Pri očkovaniach, ktoré som absolvovala v detstve, som podobné príznaky na sebe nepozorovala.

Pracujem na neurologickom oddelení v Dunajskej Strede a občas slúžim aj na covidovom oddelení, ak si to situácia vyžaduje. Zaočkovať som sa dala preto, lebo v očkovaní vidím jedinú šancu, ako zabrániť ďalšiemu šíreniu koronavírusu, teda jeho úplnému zastaveniu. Je to cesta, akou sa zbavíme nosenia rúšok a vrátime sa do normálneho života, aj keď rovnaké ako predtým to už asi nikdy nebude. Aj ja som mala menšie obavy, vzhľadom na to, že ide o relatívne nový typ očkovacej látky, ale očkovaním chránim nielen samu seba, ale aj pacientov, kolegov, svoju rodinu a blízke osoby. Toto bola moja hlavná motivácia.

MUDr. Csilla Eke, lekárka na neurologickom oddelení v Dunajskej Strede

