Dokonalé obočie natrvalo? Obmedzte túto obľúbenú činnosť!

Siahať na obočie pinzetou môže byť v skutku nebezpečná hra. Niekedy chĺpky dorastú, inokedy nie. Módny trend tak môže zmeniť váš vzhľad natrvalo. Prečo je to tak?

Ako rastie obočie

Rovnako ako ostatné chĺpky na tele, aj obočie má tri štádiá rastu: anagénne, katagénne a telogénne.

Anagénne je štádium aktívneho rastu, kedy sa bunky delia a zväčšujú svoj počet. Vlasové folikuly nadobúdajú cibuľovitý tvar a z folikulov začínajú vychádzať vlasové vlákna. Ako pre Live Science vysvetlil Dr. Yoram Harth, medicínsky riaditeľ spoločnosti MDhair, ktorá sa zaoberá liečbou vypadávania vlasov, anagénna fáza obočia je krátka, trvá len 2 až 3 mesiace, pričom pri vlasoch je to 2 až 8 rokov. Je to tiež dôvod, prečo je obočie kratšie ako vlasy.

V katagénnej fáze sa rast obočia spomaľuje, znižuje sa delenie a rozmnožovanie buniek. Nakoniec to vedie k odumieraniu buniek vo vlasových folikuloch a cibuľovité štruktúry sa zmenšujú. Táto fáza trvá len 2 až 3 týždne.

Telogénna, záverečná fáza rastu chĺpkov znamená, že folikuly oddychujú a chĺpky prestávajú rásť. Pri obočí táto fáza trvá dlhšie ako pri vlasoch a to až 4 mesiace, niekedy dlhšie. Vlasy mávajú svoju prestávku tak 2 až 3 mesiace.

„Na konci telogénnej fázy môžu chĺpky prirodzene vypadnúť a nové chĺpky začnú svoj cyklus z toho istého folikulu a vstúpia do anagénnej fázy. Tento cyklus rastu, prechodu, odpočinku a výmeny prebieha počas celého nášho života." uviedol Dr. Yoram Harth.

Ako sa uvádza v prehľadovej štúdii z roku 2022 uverejnenej v časopise Frontiers in Cell and Developmental Biology, nepretržitý cyklus je možný vzhľadom na to, že vlasové folikuly obsahujú množstvo kmeňových buniek, vďaka ktorým sú schopné opakovaného rastu a samoobnovy.

