Najnovší výskum: Riziko INFARKTU je vyššie v TENTO deň

Tím špecializovaných lekárov z prestížneho zdravotníckeho a sociálneho fondu Belfast Health and Social Care Trust a Kráľovskej akadémie chirurgov v Írsku sa pustil do rozsiahlej analýzy údajov o pacientoch v období od roku 2013 do roku 2018. Zamerali sa na najzávažnejšiu formu srdcového infarktu nazývanú infarkt myokardu s eleváciou segmentu ST (STEMI), ku ktorej dochádza pri úplnom zablokovaní hlavnej koronárnej tepny.

Nový výskum bol prezentovaný na nedávnej konferencii Britskej kardiovaskulárnej spoločnosti (BCS) v Manchestri a priniesol prekvapivé výsledky.

Dýchavica, bolesť na hrudi, potenie či nevoľnosť môžu byť príznaky infarktu. Zdroj: Shutterstock

Ktorý deň je riziko infarktu najvyššie?

Odhalil znepokojujúci trend, ktorý poukazuje na vyššie riziko život ohrozujúcich infarktov v pondelok v porovnaní s ostatnými dňami.

Spomedzi 10 528 pacientov prijatých do nemocníc na celom írskom ostrove so srdcovým infarktom STEMI bol na začiatku pracovného týždňa pozorovaný jasný nárast, pričom najrizikovejším dňom bol pondelok. Vyšší výskyt bol zaznamenaný aj v nedeľu, píše sa v štúdii.

