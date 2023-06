Môžete si dať odstrániť chlpy laserom aj v lete? Prezradí lekárka

Po osemnástke je na boj s chlpmi ideálne laserové ošetrenie, má však svoje pravidlá. „Chĺpky musia mať aspoň trochu pigmentu. Mali by byť minimálne bledohnedé. Ak nemajú žiaden pigment, laser je neúčinný, nezachytí ich. Aj v prípade tmavých, zákrok treba niekoľkokrát opakovať, lebo chĺpky musia byť v rastovej fáze. Nie sú v nej všetky naraz. Rastové centrum sa totiž spigmentuje až vtedy, keď vyrastá nový chlp. Niekto má ochlpenie vybavené po štvrtej návšteve, iný ich musí absolvovať pätnásť. Platí to najmä pre mužov, ktorí si najčastejšie riešia chrbát alebo hrudník,“ približuje laserové ošetrenia dermatologička MUDr. Zora Haviarová

Netrhať

Chĺpky si pred laserovou epiláciou netrhajte. Lúč totiž nedorastený chlp nezachytí, nemá čo zničiť. Ideálne je, ak si ich nebudete trhať mesiac pred zákrokom, platí to pre chĺpky na všetkých partiách tela. Oholiť či odstrihnúť ho však môžete. Výhodou laseru je trvalé riešenie, navyše najmenej traumatizuje pokožku a výsledok je trvalý, hoci ide o najdrahší zákrok. Na druhej strane neskôr ušetríte na kupovaní žiletiek či peny na holenie. Na odstránenie chĺpkov sa v niektorých zariadeniach používa aj intenzívne pulzné svetlo. Rozdiel medzi IPL a laserom je vlnová dĺžka, laser využíva presnejšie zacielené spektrum.

Zacielený na chlp

Nerozhodných poteší i to, že vývoj laserov išiel skutočne dopredu. Kým v minulosti sa s ošetrením končilo už v máji, aby sa neobjavili neželané pigmentácie, dnes sa vykonáva celoročne. Navyše pri ňom pocítite už len jemné štipnutie. Za všetkým sa skrýva aj kvalitnejšie chladenie. „Vlnová dĺžka lúča je nastavená tak, aby sa zameriavala na chlp a zásah kože bol minimálny. V lete nerobíme ošetrenie len v prípade, ak je koža príliš opálená, vtedy je riziko vzniku pigmentácie reálne,“ hovorí o vylepšovaní prístrojov dermatologička. „Ak má pokožka normálny odtieň a neplánujete sa najbližší týždeň výrazne opaľovať, bez problémov môžete absolvovať odstránenie chlpov laserom.“ Ideálny je výraznejší farebný kontrast medzi chĺpkami a pokožkou. Možnosťou je i absolvovanie dvoch ošetrení do leta, to ešte stihnete, potom si dať prestávku a na jeseň všetko dokončiť.

Jemné upokojenie

Po ošetrení sa pokožka len premastí. „Pri tých, ktorí majú sklon k zapaľovaniu sa môžu použiť alkoholové roztoky. Existujú i vody po epiláciách, ktoré sú dezinfekčné. Väčšinou sa nič nezapáli. Pri ošetrení laserom sa všetko deje vo vnútri, takže nie je na to dôvod,“ hovorí doktorka Zora Haviarová.

