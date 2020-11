Monika Beňová (52) porodila. Čím sú tehotenstvo a pôrod v jej veku riskantné?

O svojich pocitoch a radosti z pôrodu dcérky informuje Monika Beňová takmer denne prostredníctvom sociálnej siete. Lea mala po narodení 48 sm a 2,9 kg a spokojná mamička o nej píše ako o okatej srnke či veveričke. "Rozrezané a zašité brucho" vraj ani necíti, ku koncu tehotenstva zvýšený krvný cukor sa jej upravil a zvýšený tlak by mal podľa predpokladov klesnúť v priebehu mesiaca. Vyzerá to tak, akoby pôrod po päťdesiatke bol tá najobyčajnejšia vec. Je to tak ale naozaj?

Monika Beňová s dcérkou Leou. Zdroj: Instagram

Najlepšie medzi 20 a 30 rokmi

„Maternica si zachováva schopnosť donosiť plod do termínu pôrodu aj vo vyššom veku, aj po päťdesiatke. No so stúpajúcim vekom stúpa výskyt genetických ochorení, klesá plodnosť, rastie riziko spontánneho potratu,“ konštatuje MUDr. Stela Muránska, gynekologička z Košíc. Za optimálny vek na otehotnenie považujú lekári obdobie medzi dvadsiatym až tridsiatym rokom. „Vtedy je žena fyzicky zrelá, má stabilizované ovulačné cykly a dostatočne kvalitné vajíčka vo vaječníkoch. Plodnosť dosahuje svoje maximum a riziko výskytu genetických porúch a pravdepodobnosť spontánneho potratu je veľmi nízke.“

Medzník je 35 rokov

Ak ste nastávajúca matka a máte už za sebou svoje 35. narodeniny, lekár vám to asi nevmietne nahlas do tváre, no oficiálne ste považovaná za „geriatrickú rodičku“. „Vek nad 35 rokov je u nás považovaný za akýsi vekový medzník medzi nerizikovou graviditou a rizikovou graviditou z veku. Riziko spontánneho potratu totiž rastie so stúpajúcim vekom a kým u žien do 35 rokov sa pohybuje okolo 10 až 15 percent, vo veku 40 rokov je to až 30 percent,“ vraví gynekologička. Vlastne, po tridsiatke môžete byť rada, že sa vám vôbec podarilo otehotnieť. „Prekročením 30. roku klesá plodnosť asi o 30 percent a po štyridsiatke šanca otehotnieť prudko klesá na 5 percent,“ vysvetľuje lekárka.

Choroby ženy s vekom pribúdajú

Vaše telo je na materstvo najlepšie pripravené vo veku medzi 18 až 25 rokov. Riziko najčastejších tehotenských komplikácií ako zvýšeného krvného tlaku, opuchov či tehotenskej cukrovky je vtedy najmenšie. „S rastúcim vekom matky sa, pochopiteľne, komplikácie vyskytujú viac. Pribúdajú i chronické, mnohokrát dovtedy nerozpoznané ochorenia, ktoré komplikujú tehotenstvo. Zväčša sú to neurologické, imunologické, endokrinologické, hematologické ochorenia, tiež ochorenia pľúc, gastrointestinálneho traktu či obličiek. S vekom ženy stúpa i riziko onkologických ochorení,“ vecne vypočítava možné ťažkosti doktorka Muránska. Problematické môže byť aj donosenie dieťatka, lebo riziko spontánneho potratu tiež rastie. „Zatiaľ čo vo veku do 35 rokov je konštantné a pohybuje sa medzi 10 až 15 percent, vo veku 40 rokov dosahuje až 30 percent.“

Choroby hrozia aj dieťaťu

Aj v prípade, že ste zdatná a zdravá žena a na tehotenstvo okolo štyridsiatky si bez mihnutia oka trúfate, váš vek ohrozuje i samotné bábätko. „Po tridsiatke sa znižuje kvalita vajíčok a stúpa riziko chromozomálnych porúch plodu. Platí to nielen pre Downov syndróm, o ktorom sa hovorí najčastejšie. Existujú aj iné syndrómy. Vzrastá aj riziko vzniku srdcových porúch a vrodených vývojových malformácií plodu.“ Okrem štandardných skríningov v prvom trimestri, ktoré sú zamerané na detekciu genetických ochorení, vám môže váš gynekológ odporučiť návštevu genetickej ambulancie, odber plodovej vody alebo neinvazívny prenatálny test, pri ktorom sa z jednej skúmavky vašej krvi dajú vyšetriť rôzne gény plodu. „Tieto metodiky sú unikátne, len ich zatiaľ, žiaľ, nehradia zdravotné poisťovne,“ dodáva lekárka.

Rizikovejší je aj pôrod

Štatistika má pre „geriatrické rodičky“ ešte pár nepríjemných údajov aj v súvislosti so samotným pôrodom. Americkí vedci vyhodnotili dáta od 800-tisíc tehotných žien za obdobie desať rokov a prišli k záveru, že pri pôrode žien nad 40 rokov značne stúpa riziko šoku s ťažkou poruchou obehového systému, zlyhania obličiek a embólie plodovou vodou, kedy sa plodová voda dostane cez maternicu do obehového systému, čo sa často končí smrťou matky. Napriek tomu väčšina tehotenstiev vo vyššom veku končí nadšenými rodičmi a krásnym bábätkom. „V mojej praxi som zažila zopár žien, ktoré rodili vo veku viac ako 50 rokov. Ich tehotenstvá sa zavŕšili úspešným pôrodom a tešia sa zo zdravých potomkov,“ usmieva sa doktorka Muránska. Staršie matky často cítia prílev novej energie, ktoré im malé dieťa dodáva. „Asi jediné, čo ma mrzí, je, že s mojimi deťmi nebudem tak dlho a neužijem si vnúčatá tak, ako moje priateľky, ktoré majú už dospelé decká,“ vraví mama dvoch školákov, ktorá sa detí dočkala až po štyridsiatke.

Štúdia, ktorá poteší strašie mamy

Deti starších matiek sú zdravšie, vyššie a viac vzdelané ako deti mladších žien. „Inými slovami, oplatí sa narodiť neskôr,“ tvrdí vo svojej štúdii z roku 2016 profesor Mikko Myrskylä, výkonný riaditeľ Inštitútu Maxa Plancka pre demografický výskum. Aj keď súhlasí s tým, že tehotenstvo vo vyššom veku prináša pre dieťa aj vyššie riziko Downovho syndrómu a v staršom veku väčšie riziko Alzheimerovej choroby, vysokého krvného tlaku či cukrovky, vidí i viacero výhod. „Napriek týmto rizikám môžu mať deti z odkladania materstva na neskôr benefity,“ vraví profesor sociálnej štatistiky. Lepšia fyzická zdatnosť a vyššie vzdelanie potomkov starších rodičov sú podľa neho dobrými predpokladmi na získanie lepšieho zamestnania i celoživotných príležitostí. Či samotné deti v dospelom veku ocenili, že sa musia oveľa skôr začať starať o svojich zostarnutých rodičov, štúdia nezisťovala.