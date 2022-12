Máte vysoký krvný tlak? Odučte sa tento návyk pred jedlom a klesne

Pokiaľ vám hypertenziu diagnostikovali a lekár vám predpísal lieky, musíte ich samozrejme pravidelne užívať. Určite vás upozornil aj na potrebu zmeny v stravovacích návykoch, potrebu dostatku pohybu, spánku a minimalizovania stresu. Práve životospráva má na hodnotách krvného tlaku leví podiel. Vysoký tlak pritom môžete mať aj štíhli a bez toho, aby ste o ňom vedeli. Dokonca sa domnievate, že sa stravujete zdravo.

Podľa nového výskumu z Fakulty verejného zdravia a tropickej medicíny na Tulane University v New Orleans uverejneného v časopise Journal of the American College of Cardiology cievam však škodí aj na pohľad neškodný a veľmi obľúbený návyk väčšiny Slovákov.

Podľa štúdie by jeho odstránenie viedlo k zníženie tlaku a rizika ohrozenia srdca, ak by ste sa v servírovacích zvyklostaich naučili jednu drobnú, naozaj drobnú, zmenu. Akú? Pokračujte na nasledujúcu stranu...