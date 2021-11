Máte správny tep? Lekárka vysvetlí, prečo je dôležité poznať jeho čísla

V 54 rokoch by Váš brat ešte nemal mať sivý zákal. Sivý zákal vzniká vo vyššom veku ako prejav starnutia. U mladších vzniká v dôsledku užívania niektorých liekov. Pacienti so sivým zákalom však vidia skôr neostro, zahmlene. To ako to popisujete, že brat vníma a vidí pred sebou akoby hmlu, môže byť prejavom starnutia sklovca. Vtedy pacient občas vidí akoby cez hmlu, občas vidí rôzne lietajúce zákaly. Určite neoslepne, ak ho nedostanete k lekárovi. Ak by to však bolo možné, tak ho časom nechajte vyšetriť u oftalmológa.