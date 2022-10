Máte parazitov? Mrľu môžete aj vdýchnuť, škrkavky upchajú črevá. Rozpoznajte príznaky

Mrľa detská

Mrľa detská je v našich zemepisných šírkach najrozšírenejším parazitom v detskom veku. Je to drobný biely červík dlhý jeden centimeter, viditeľný voľným okom. „Zdrojom nákazy je človek, ktorý je aj jediný hostiteľ. Mrľa je fixovaná k črevnej stene. Ak je samička naplnená vajíčkami, nedokáže sa udržať v čreve a stolicou sa dostáva von. Občas ju môžeme v stolici aj vidieť. Samička pri pohybe vylučuje v okolí konečníka vajíčka, ktoré možno vidieť mikroskopom. Ak si dieťa škriabe konečník, vajíčka sa dostávajú na prsty, za nechty a takto sa opäť môžu zaniesť do úst. Vzniká tak bludný kruh, opakované vylučovanie vajíčok a opakovaná nákaza,“ vysvetľuje MUDr. Monika Antošová.

Preliečiť všetkých

Z nakazeného dieťaťa sa môžu vajíčka dostať aj na posteľnú bielizeň, podlahu, odtiaľ na okolité predmety a na potraviny. „Vajíčka sú prítomné aj v rozvírenom vzduchu. Ostatní členovia rodiny alebo deti v kolektíve ich môžu vdýchnuť alebo prehltnúť. Preto ak liečime dieťa, mali by sa preliečiť všetci členovia rodiny a deti v kolektíve, ktoré sú v bezprostrednom kontakte s nakazeným dieťaťom,“ upozorňuje detská lekárka.

Často sa stretávame s požiadavkou preventívne podať lieky proti parazitom. Tento postup nemá žiadne opodstatnenie. Ak sa chceme vyhnúť parazitickej nákaze, je potrebné dobre si umývať ruky, piť vodu len z overených zdrojov, konzumovať šaláty z dobre umytej zeleniny, vyhýbať sa blízkemu kontaktu s cudzími zvieratami. MUDr. Monika Antošová

Lepiaca páska

K príznakom patrí svrbenie v oblasti konečníka a bolesti brucha. „Po priľnutí na stenu tenkého čreva tu môžu vznikať malé vredy, ktoré sa môžu infikovať baktériami. To spôsobuje nevysvetliteľnú bolesť brucha. Samičky vyliezajú von z konečníka a spôsobujú svrbenie. Dieťa sa hlavne ráno a večer škriabe v oblasti konečníka. U dievčat môžu mrle preliezať do pošvy a vyvolať výtok, ale aj pomočovanie či infekciu močových ciest,“ prekvapuje lekárka. K typickým príznakom patrí aj nechutenstvo, respektíve náhle zníženie chuti do jedla, bolesti brucha, nespavosť, neprospievanie. „Mrle diagnostikujeme vyšetrením stolice alebo dôkazom vajíčok v okolí konečníka. Na diagnostiku sa používa priesvitná lepiaca páska, ktorá sa ráno pred umytím nalepí na oblasť konečníka a zachytí vajíčka. Páska s prichytenými vajíčkami sa vyšetruje mikroskopom. Liečba je dostupná a účinná, len cesnaková diéta nestačí,“ konštatuje Monika Antošová.

Ako sa dostane do tela škrkavka?

Pokračovanie na ďalšej strane ▸