Máte fúziky? Ako s chĺpkami bojovať v puberte či menopauze?

Tým, že sa puberta presúva stále do mladších ročníkov, stáva sa, že s výrazným ochlpením musia bojovať už desaťročné dievčatá a u dvanásťročných sa objavujú fúziky. Aké sú možnosti ich odstránenia a ako si s chĺpkami poradiť? Pomôže laser alebo žiletka?

Sú hrubšie?

Opticky sa môžu zdať po holení chlpy hrubšie, ale to len preto, že ich zrežete. Prídu o svoj koniec, ktorý sa stenčuje. Je to podobné ako pri kosení trávnika. Jednotlivým steblám tiež chýbajú dlhé špice a tráva pôsobí hustejšie. Nevýhodou pri holení môže byť strnisko. Ale stále je lepšie, ak si každý deň pobeháte hornú peru žiletkou ako sa stať obetným baránkom dospievajúcich rovesníkov. Jemné strnisko vám na tvári pomôže prekryť mejkap. Mierne zhrubnutie sa objaví pri trhaní, ale stále je to lepšie ako si niesť do života traumu z výsmechu. Vytrhnutím podráždite vačok, preto sa nový chlp snaží byť pevnejší.

Genetika alebo hormóny?

Možno odhadnúť, či za ochlpením skrýva len genetika alebo ide o hormonálny problém? „Veľa napovedá už to, ako ochlpenie vyzerá. Ak nie je výrazné a objavia sa chĺpky na hornou perou, netreba dospievajúce dievča hnať k ďalšiemu odborníkovi. Pri endokrinologickom probléme sú prítomné iné znaky alebo je ochlpenie na netypických miestach,“ hovorí dermatologička MUDr. Zora Haviarová. „Napríklad u mladej dámy nemajú chlpy čo hľadať na brade. Potom treba skontrolovať, či je v poriadku štítna žľaza, nadobličky, vaječníky, môže to mať rozličné príčiny, ale opäť i rodové.“

Trochu pigmentu

Po osemnástke je na boj s chlpmi ideálne laserové ošetrenie, má však svoje pravidlá. „Chĺpky musia mať aspoň trochu pigmentu. Mali by byť minimálne bledohnedé. Ak nemajú žiaden pigment, laser je neúčinný, nezachytí ich. Aj v prípade tmavých, zákrok treba niekoľkokrát opakovať, lebo chĺpky musia byť v rastovej fáze. Nie sú v nej všetky naraz. Rastové centrum sa totiž spigmentuje až vtedy, keď vyrastá nový chlp. Niekto má ochlpenie vybavené po štvrtej návšteve, iný ich musí absolvovať pätnásť. Platí to najmä pre mužov, ktorí si najčastejšie riešia chrbát alebo hrudník,“ približuje laserové ošetrenia skúsená dermatologička. Chĺpky si pred laserovou epiláciou netrhajte.

Je to menopauza

Výhodou laseru je trvalé riešenie, navyše najmenej traumatizuje pokožku a výsledok je trvalý, hoci ide o najdrahší zákrok. Na odstránenie chĺpkov sa v niektorých zariadeniach používa aj intenzívne pulzné svetlo. Rozdiel medzi IPL a laserom je vlnová dĺžka, laser využíva presnejšie zacielené spektrum. Fúziky, s ktorými ste nikdy nemali problémy, sa môžu objaviť aj v období po menopauze.„Je to prirodzené, lebo nad ženskými hormónmi začnú prevládať mužské. Ak sú chĺpky blond alebo šedivé, a je ich pár, môžete si ich vytrhávať pinzetou, použiť sa dajú i vosky, epilačná ihla, prípadne si ich môžete holiť. Na tmavé možno bez problémov použiť laser,“ upokojuje doktorka Zora Haviarová. V prípade epilačnej ihly sa na vlasový vačok pôsobí na vlasový va­čok elektrickým prúdom. Počítajte s tým, že zákrok je trochu bolestivý.

Počuli ste už náš podcast?