Zradný skrytý zápal: Zo zimnej nádchy hrozí letný infarkt, varuje lekárka

Pokiaľ chronický zápal pôsobí príliš dlho, môže spustiť autoimunitný zápal. Organizmus vyšle zápalovú odpoveď na vnímanú vnútornú hrozbu, hoci ju nevyžaduje. Biele krvinky útočia na vlastné orgány, tkanivá alebo bunky. V štúdiách sa nepovšimnutý chronický systémový zápal upodozrieva z väčšiny civilizačných ochorení – srdca, obličiek, pľúc, kostí, mozgu, z porúch imunity, z cukrovky a rakoviny. V takom prípade sa zápal neprejavuje svojimi typickými piatimi príznakmi – bolesťou, teplotou, sčervenaním, opuchom a stratou funkcie, ale prebieha skryto a maskuje sa za mnohé iné ochorenia.

Skrytý spúšťač

Podľa všeobecnej lekárky MUDr. Jany Bendovej to nie je nič výnimočné. „Niektorí pacienti cítia, akoby im zápal putoval v tele. Prídu so zdanlivo nesúvisiacimi ťažkosťami, napríklad pobolievaním v ramene a čudujú sa, keď sa príčina ich ťažkostí zistí úplne inde, napríklad v zube. Pred mesiacom prechodená angína zas môže súvisieť s terajšími bolesťami kolena," vystríha odborníčka pred odsúvaním problémov. Alebo ak ste v zime prechodili nádchu, do leta zápal môže sadnúť na srdce a spustiť infarkt.

Príznačné pre skrytý zápal sú neurčité príznaky ako bolesti hlavy, bolesti alebo škriabanie v krku, opakujúce sa kožné vyrážky, bolesti chrbtice, kolien, kĺbov, celková slabosť, zvýšená únava, nevýkonnosť, pocit bez energie. Môžu sa objaviť aj mierne teploty, okolo 37 stupňov Celzia, zvýšené vypadávanie vlasov, zrýchlený tep alebo poruchy srdcového rytmu.

Chronický zápal sa v tele môže presúvať z jedného orgánu na druhý, prípadne prebieha skryto, bez akýchkoľvek symptómov. Ak máte skúsenosť s ťahavými zdravotnými ťažkosťami bez zjavnej príčiny, na mieste sú podrobné lekárske vyšetrenia od hlavy po päty. Často sa na skrytý zápal príde pri náhodnom vyšetrení bez predchádzajúcich ťažkostí, preto je vhodné nevynechávať preventívne prehliadky.

Ako sa môže v tele prejaviť skrytý zápal a ktoré orgány sú najviac ohrozené? Pokračovanie na ďalšej strane...