Ľuboš zhodil 108 kg a začal úplne nový život. Pomohla mu láska!

Striedavé chudnutie a priberanie k Ľubomírovi už akosi patrilo. Keď sa zaťal, dokázal zhodiť aj 40 kíl. Paradoxne sa mu to darilo aj vtedy, keď pracoval v pizzerii. „Robil som rozvoz jedla a moja životospráva bola káva a cigareta na raňajky, mäso so zeleninou na obed a na večeru len minimum jedla. Zo 140 som schudol na 105 kíl,“ spomína mladý rušňovodič. Ako vraví, o nejakom správnom či racionálnom chudnutí ani nechyroval. Jednoducho hladoval, no len čo s prísnym režimom prestal, kilá išli rýchlo naspäť. Až ho vysmiala jeho osobná domáca váha! Ale po poriadku.

Ani v detstve nebol chudý, no vďaka hokeju nepriberal raketovo, aj keď rád "papkal". Zdroj: archív L.S.

Nikdy nebol chudý

Ľuboš nebol nikdy ako prútik. Hoci od prvej triedy základnej školy aktívne športoval a desať rokov hral ľadový hokej, vždy bol skôr bucľatý ako štíhly. „Vďaka športu som však nepriberal. Aj lekárka sa čudovala, že napriek toľkému pohybu nechudnem. No ja som rád papal. Pokojne som sa naobedoval doma a potom som šiel hore k dedkovi a dal som si ešte jeden obed. Šport bol čosi ako poistka na granáte. A tú som odistil, keď som si zranil koleno,“ spomína Ľuboš, čo odštartovalo jeho priberanie.

Život trávil doma za počítačom, von sa už pomaly hanbil chodiť. Zdroj: archív L.S.

Hanbil sa

Po zranení kolena mu už hokej nešiel tak ako predtým. Chvíľu sa trápil, no nakoniec dal žilinskému športovému klubu zbohom. A kilá hneď išli hore. Vo svojom tučnom tele sa Ľuboš necítil dobre a bolo mu až trápne, keď stretol niekoho, kto ho poznal aj v lepšej forme. Chudol a opäť priberal, no posledné roky už len to druhé. „Môj deň bolo asi osem hodín v práci, osem hodín pri počítači a osem hodín spánku. Len čo som otvoril oči, zapol som PC. Pri ňom som aj jedol, von som takmer nechodil. Nemal som si poriadne ani čo obliecť, v tých obrovských šatoch som vyzeral hrozne. Keď naši išli na nejakú rodinnú oslavu, odmietal som ísť s nimi. Príbuzní mi len dohovárali, aby som schudol.“