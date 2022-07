Leto je ideálne na schudnutie tuku z bruška. Čo k tomu treba?

Dobrá správa znie, že pri chudnutí netreba prísne vynechávať všetky cukry. Ak by ste to vydržali a nejedli ich, začnete síce celkom rýchlo chudnúť, no nie tým správnym spôsobom. „Rapídne zníženie príjmu sacharidov v diétnom jedálničku bude viesť k vyprázdňovaniu glykogénových zásob - aj tých svalových. To znamená úbytok svalu aj vody. Ak však zredukujete len časť sacharidov, a ako zdroj energie ponecháte zeleninu aj strukoviny bohaté na škroby, zásoby glykogénu nemusia až tak utrpieť a úbytky vody budú minimálne,“ konštatuje Katarína Grich, nutričná poradkyňa.

Zmeňte prílohy

Podľa odborníčky je vhodné bežné prílohy zameniť za ražné cestoviny alebo ražný chlieb a ovsené a ražné vločky si môžete dávať do mliečnych pokrmov. Raž a ovos totiž majú priaznivejší vplyv na glykemickú krivku ako pšeničné druhy obilia. „Počas adaptácie na nový stravný redukčný režim, odporúčam dočasne upraviť alebo eliminovať fyzickú námahu, ako prevenciu pred stratou svalov a vody,“ odporúča nutričná poradkyňa. Sledovať odporúča najmä brušné partie, lebo väčšie bruško nie je len estetický, ale aj zdravotný problém.

Prečo zhodiť hlavne z brucha

„Tukové tkanivo produkuje hormóny, je zdrojom energie tepla, zároveň mechanicky chráni orgány pred chladom, tlakom a otrasmi, a zároveň ovplyvňuje funkcie mozgu, pečene, pankreasu a v neposlednom rade aj imunitný systém. Je známe, že tukové tkanivo je veľmi hormonálne aktívne a vytvára veľké množstvo hormónov adipokínov, ktoré sú dôležité pre náš metabolizmus. Jeho škodlivosť na naše zdravie sa spája predovšetkým s nadmerným množstvom. Je pozoruhodné, že koncentrácia adipokínov v brušnom tuku, je štyrikrát vyššia, ako vo zvyšku tukového tkaniva. To je dôvod, prečo je obvod brucha obzvlášť dobrým meradlom metabolického syndrómu, ale aj inzulínovej rezistencie. Tá, podporená telesnou neaktivitou, podporuje nárast vnútrobrušného tuku,„ hovorí Katarína Grich.

Nestrácajte vodu, ale tuk

Aby ste zistili, či je vaše chudnutie pri obmedzení množstva zjedených kalórií aj zdravotne správne, je vhodné vážiť sa na váhe, ktorá dokáže okrem kilogramov poskytnúť aj ďalšie dôležité informácie. Dobrá je váha s tukomerom, ktorá zabezpečí presné meranie celého tela s pomocou senzorov a bioimpendačnou metódou vyhodnocuje množstvo tuku v tele, množstvo viscerálneho, teda meziorgánového tuku na bruchu a vyhodnocuje tiež BMI index. Lepšie váhy poskytujú klinicky overený algoritmus merania, ktorý rozlíši medzi úbytkom tuku a úbytkom vody v tele.

Vážte sa rozumne

„Kontrola počas priebehu redukčného procesu je potrebná. Najmä jej systémovosť. Znamená to, že sa budeme vážiť v rovnakom čase na rovnakej váhe. Na začiatku redukčného procesu, čo je približne 10 dní, odporúčam vážiť sa denne, ráno na lačno v spodnej bielizni. Neskôr stačí týždenne a počas udržiavania už zredukovanej hmotnosti u žien vo fertilnom období, každé dva týždne. U mužov postačí mesačná kontrola,“ hovorí Katarína Grich. Upozorňuje ale, že pri vážení treba zachovať vždy rovnaké podmienky. „Ak máte pri vážení plný močový mechúr, paradoxne budete mať nižší podiel tuku. Akútny stres môže pôsobiť na potenie rúk a nôh. Váha môže kolísať aj po kúpeľoch alebo saune, či po potretí šliap mastným krémom. A, samozrejme, dôležitý je čas váženia. Ráno bude hmotnosť nižšia ako večer, preto je dôležité vážiť sa v ten istý čas a za rovnakých podmienok,“ zdôrazňuje, ako si overíte, že ste naozaj zhodili z tukových zásob a nie z vody v tele či dokonca zo svalov, čo nie je cieľ chudnutia.