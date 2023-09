Lekár: Zubný kaz netreba hneď vŕtať. Kedy stačí zub sledovať?

Stomatológ MDDr. Ľuboš Ždinák vysvetľuje, aké sú hlavné príčiny bolestí zubov a ako pri nich lekár zvyčajne postupuje.

Aké sú podľa vašich skúseností najčastejšie dôvody bolesti zubov?

Medzi tie najčastejšie patrí zubný kaz, najrozšírenejšie zubné ochorenie vyskytujúce sa v dutine ústnej. Spolu s rozvíjajúcim sa kazom môže dochádzať až k zápalu zubnej drene, pulpitíde, ktorú sprevádzajú najmä výrazné, niekedy aj pulzujúce bolesti.

Ak sa v zube začne tvoriť zubný kaz, kedy to začne bolieť?

Demineralizácie a plytké zubné kazy zväčša nebolia. Vďaka preventívnym prehliadkam stomatológ vie zistiť prítomnosť aj malých zubných kazov a tým predísť vzniku hlbokých kazov, niekedy aj čisteniu koreňových kanálikov. Rozhodujúcim faktom pri tom, ako sa stomatológ rozhodne, teda či je nutné čistenie koreňových kanálikov, je rozsah kazu a prítomnosť zápalu v dreňovej dutine.

Niekedy my pacienti nevieme presne rozlíšiť, ktorý zub to bolí. Vy to viete vždy zistiť?

V istých momentoch šírenia zápalu pacient naozaj nemusí vedieť presnú lokalizáciu boľavého zuba. Sériou vyšetrení sa vtedy snažíme príčinný zub zistiť. Je to napríklad skúška vitality, ktorou sa snažíme zistiť, či daný zub časom neodumrel. Ďalšou je skúška poklopom, kedy malým poklepaním dôjdeme na príčinu. Samozrejmou súčasťou vyšetrenia je aj röntgenologické vyšetrenie ako intraorálne snímky, teda ústnej duriny, ortopantomogram, teda röntgenový záznam hornej a dolnej čeľuste, poprípade 3D CT. Sledujeme možné prejasnenia, najčastejšie v okolí koreňov zubov.

Môže neriešený zubný kaz spôsobiť aj niečo horšie, ako samotnú bolesť?

Vyeskalovaním neriešeného zubneho kazu, ktorý prešiel cez tvrdé zubné tkanivá, cez dreň až do kosti, je absces. Ide o produktívny zápal, pri ktorom je nutný zásah zubného lekára. Terapia spočíva buď v incízii - narezaní abscesu, extrakcii - vytiahnutí príčinného zuba, alebo vo vyčistení koreňových kanálikov - endodoncii. Mali by ste ale vedieť, že v istých okamihoch je neriešenie prítomnosti abscesu až život ohrozujúci stav, hrozí otrava krvi.