Lekár: Na TOMTO mieste tela sa chĺpkov radšej zbavte

Odstraňovanie chĺpkov na všemožných častiach tela má spravidla najmä estetický dôvod a dnes sa holia „na bábätko“ aj mnohí muži. Zbavujeme sa chlpov úplne všade, na viditeľných, ale aj bežne neviditeľných častiach tela. Sú však miesta, kde by ste možno nad epiláciou v prvej chvíli krútili hlavou, no lekár by vás pochválil.