Lekár radí: Najlacnejší liek na zlepšenie cholesterolu. Ako sa k nemu dostanete?

S kardiológom a obezitológom MUDr. Ivanom Majerčákom sme sa pozreli na najčastejšie mýty o cholesterole, ktoré kolujú medzi ľuďmi. Podstatné je cholesterol neignorovať a pamätať na to, že jeho zvýšená hladina je za zbytočnými predčasnými úmrtiami na srdcovo-cievne ochorenia. Čo by mohlo pomôcť?

Tuky, ktoré si nevšímame

Nie všetky olejnaté či tukové potraviny sú zároveň aj zvyšovače cholesterolu. A na druhej strane, mnohé na pohľad nemastné potraviny cholesterol nevhodne zvyšujú. Napríklad pomerne mastný vlašský orech patrí medzi najzdravšie potraviny. Naopak skryté, ale veľmi nezdravé tuky sú v rôznych keksíkoch, ale aj v syroch. "Pre zdravie prospešné sú skôr rastlinné tuky, teda za studena lisované oleje ako olivový alebo ľanový olej," upozorňuje MUDr. Ivan Majerčák.

Zachráni vás cesnak?

Podľa lekára pacienti prichádzajú do jeho kardiologickej ambulancie s rôznymi chybnými informáciami o jedle: „V súvislosti s tlakom a cholesterolom je populárny asi najviac cesnak. Ten samozrejme neškodí, ale ak by som si chcel zvýšenú hladinu cholesterolu liečiť len cesnakom, tak by som mal byť trvalo na homeoffice,“ s úsmevom konštatuje odborník. Cesnak podľa neho vôbec nemá také účinky na cholesterol, aké sa mu pripisujú.

