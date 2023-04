Lekár: Preležanina môže vzniknúť aj za pár dní. Čo s ňou?

„Ak človek necíti, že ho niečo tlačí, alebo ak nie je schopný sám sa na lôžku otáčať, dekubit vznikne veľmi ľahko. Jeho prechod od prvého po štvrté štádium závisí od toho, v akom zdravotnom stave človek je. U staršieho pacienta s ďalšími pridruženými diagnózami ako sú srdcovo-cievne, cukrovka, pľúcne, neurologické či po cievnej príhode to môže byť v priebehu pár dní,“ konštatujeMUDr. Marián Rošák, chirurgso zameraním na septické rany z Kliniky úrazovej chirurgie UN L. Pasteura v Košiciach.

Náplasti sú potrebné od začiatku

Stav aj malého miesta vyzerajúceho ako obyčajný otlak sa začne rýchlo zhoršovať, preto treba podľa lekára od prvej chvíle ležiaceho pacienta správne manažovať. „Najmä polohovať a používať antidekubitárne pomôcky ako podložky, matrace a špeciálne náplasti. Pri použití takejto náplasti môže pacient ležať aj na dekubite 1.stupňa bez toho, aby sa mu zhoršoval, lebo tlak, ktorý v ohrozenom mieste pôsobí, náplasti rozkladajú,“ vraví odborník. Žiaľ, v rámci prevencie vám ich na Slovensku lekár predpísať nemôže, musíte ich kúpiť.

„Pritom u staršieho pacienta, ktorý sa z nejakých dôvodov stane imobilný, je pravdepodobnosť vzniku dekubitu dosť veľká. Už vtedy by sa mali preventívne používať náplasti. Ale nerobí sa to. V lekárni vám ich síce predajú aj bez predpisu, ale nie sú lacné. Jedna s veľkosťou na sakrálnu oblasť vyjde asi na desať eur a nalepená môže byť 24 hodín, takže za mesiac sú to tri stovky,“ konštatuje lekár.