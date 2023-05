Lekár: Ochorenia sietnice vás môžu obrať o zrak, čo robiť?

Jednou zo súčastí nášho oka a hlavným orgánom nášho zraku je očná sietnica. S pribúdajúcim vekom sa u väčšiny z nás odlučuje od sklovca, rôsolovitej výplne oka. Je to prirodzený proces starnutia a deväť z desiatich ľudí si to ani nevšimne. No jeden z desiatich môže mať smolu. „V niektorých prípadoch dochádza počas tohto obdobia k veľkému ťahu sklovca na sietnicu, jej roztrhnutiu a výsledkom je postupné odlupovanie sietnice,“upozorňuje doktor Radovan Piovarči, primár súkromnej očnej kliniky a očný chirurg. Narušenie spojenia sietnice a sklovca vedie k poruche výživy sietnice a jej postupnému odumretiu. A bez funkčnej sietnice oko nevidí...

Odchlípenie

„K odlučovaniu sklovca od sietnice dochádza okolo 50. roku života. U krátkozrakých ľudí s mínusovými dioptriami prebieha tento proces skôr, než u pacientov s plusovými dioptriami. Môže to byť už od 35. roku života,“ vysvetľuje primár Piovarči. Odlúčenie sklovca je sprevádzané pocitom mierneho zhoršenia videnia a vnímania plávajúcich zákalov pred okom ako bodky, mušky, sadze a podobne. U väčšiny z nás tento proces prebehne behom troch až šiestich mesiacov bez komplikácií. „Žiaľ, u časti pacientov, najmä krátkozrakých, môže v procese odlúčenia sklovec vytvoriť trhlinu v sietnici, ktorej následkom je amócia - odchlípenie sietnice,“ konštatuje odborník.