Lekár: Čo je to imunita, ako pracuje a ako ju posilniť

Všetko dôležité o fungovaní imunity vysvetľuje imunológ a alergiológ MUDr. Radovan Košturiak, PhD. z Nitry.

Je rozdiel medzi vrodenou a získanou imunitou?

Takéto delenie je trošku umelé, ale obe veľmi úzko súvisia a tvoria náš imunitný systém. Vrodená imunita je tá, s ktorou sa narodíme. Na začiatku výskumov sa zdalo, že sa už nič nemusí učiť a všetko vie. Je to imunita, ktorá funguje okamžite - ihneď po úraze, po infekcii či inej udalosti, ktorá môže na naše telo pôsobiť „zvonku“. Získaná imunita je cielenejšia ale pomalšia. Najprv si „ohmatá“ patogény a naučí sa s nimi cielene bojovať. Jej najdôležitejšia vlastnosť je, že má pamäť, takže ak sa o mesiac či o pár rokov stretne s týmto choroboplodným zárodkom, vie oveľa rýchlejšie zareagovať špecifickými protilátkami na tento konkrétny patogén. Dobrú imunitu máme, ak obe fungujú a vedia spolupracovať.

Získaná a trénovaná imunita je to isté?

Nie. Nedávno sme zistili, že aj vrodenú imunitu vieme niečomu naučiť tak, že si to aj zapamätá, to je trénovaná imunita. Máme liečivá, ktorými vieme my imunoalergológovia túto imunitu trénovať.

V súvislosti s nachladnutím a virózami sa často hovorí o slizničnej imunite. To je aká?

Slizničná imunita funguje na povrchu sliznice. No ochrana slizníc nezačína imunitou, ale mechanickou ochranou. Sú tam riasinky, ktoré sa hýbu a odstraňujú hlieny, v ktorých uviaznú všetky „špiny“, ktoré sme vdýchli. Riasinky hlieny transportujú von z tela, smerom do ústnej dutiny, buď ich vypľujeme alebo prehltneme. Preto sa na slizniciach do našej obrany zapájajú také faktory ako je riadna hydratácia, otužovanie, nefajčenie... Aby hlieny boli dostatočne väzké a riasinky sa mohli dobre hýbať a čistiť dýchacie cesty. Až neskôr prichádza na rad samotná imunita.